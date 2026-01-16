부산아이파크, 명지이편한치과와 스폰서십 협약 체결… 팬심으로 뭉친 든든한 의료 파트너

사진=부산아이파크 제공

부산아이파크가 선수단의 구강 건강 증진과 지역 밀착 강화를 위해 명지이편한치과와 스폰서십 협약을 체결했다.

부산아이파크는 지난 13일(화) 오후, 부산 강서구에 위치한 부산아이파크 클럽하우스에서 명지이편한치과 유승진 대표원장과 구단 관계자들이 참석한 가운데 스폰서십 협약식을 진행했다.

명지이편한치과는 부산 강서구 명지 스타필드 시티 4층에 위치한 치과로, 임플란트, 파절 치아 재건, 잇몸 질환 예방, 미세 현미경을 활용한 신경치료 등 전문 진료를 강점으로 하고 있다. 특히 토요일과 일요일에도 오후 6시까지 진료를 운영해 주말 응급 진료가 가능한 강서구 내 치과로 알려져 있다. 넉넉한 무료 주차 공간과 장애인 주차 시설을 갖춰 편의성도 높다.

이번 협약을 통해 명지이편한치과는 부산아이파크 프로 선수단을 비롯해 유소년, 아카데미 회원까지 폭넓은 구강 건강 관리를 지원하며, 향후 구단과 함께 지역 사회를 위한 다양한 협력 활동을 펼칠 예정이다.

명지이편한치과 유승진 대표원장은 “어릴 적부터 HDC현대산업개발에 재직하셨던 아버지를 따라 부산아이파크를 응원해 오던 팬으로서, 공식 스폰서로 함께하게 되어 감회가 새롭다”며 “선수들이 최상의 컨디션으로 경기에 임할 수 있도록 구강 건강 관리에 최선을 다하는 것은 물론, 강서구 지역 주민들의 구강 건강 증진에도 기여하고 싶다”고 협약에 대한 소감을 전했다.

