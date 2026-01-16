김다현, K-팝 감성 3집 ‘까만 백조’ 오늘(16일) 발매…“직접 작사·작곡”

‘국악트롯요정’ 김다현이 정규앨범 3집 ‘까만 백조’를 오늘(16일) 정오 발매한다.

앨범 발매 소식이 전해진 후 팬들의 폭발적인 관심이 집중된 가운데 김다현은 다양한 방송 프로그램을 통해 신곡 홍보 활동에 돌입한다.

김다현이 직접 작사·작곡한 타이틀곡 ‘까만 백조’는 EDM 스타일의 리듬과 K-POP 감성이 느껴지는 댄스곡으로 예측 불가능한 독특한 개성에 대한 상징과 당당함이 무대 위에서 빛을 발할 것으로 기대된다.

독특한 퍼포먼스와 무대 연출을 염두에 두고 음악 작업이 완성됐기에 ‘김다현TV’를 통해 공개된 뮤직비디오 티저 영상 또한 팬들의 이목을 사로잡는다.

소속사 현컴퍼니 측은 “강렬한 비트와 트렌디 한 사운드로 K-POP 스타일을 구현하는데 주력했다”며 “김다현의 똑 부러지고 에너지 넘치는 보컬과 주목도 높은 안무가 개성 있는 색다른 이미지를 선보일 것으로 기대된다”고 밝혔다.

김다현은 “10대인 제가 처음 작사·작곡한 ‘까만 백조’를 타이틀곡으로 결정하고 새 앨범을 발표한다는 것만으로도 가슴 벅찬 일”이라며 “특히 3월 전국투어 단독 투어를 통해 신곡들을 들려드릴 수 있게 돼 정말 기쁘다”고 정규앨범 3집 발매에 대한 소감을 전했다.

김다현의 첫 전국투어 콘서트 ‘꿈’은 3월 7일 서울 경희대 평화의전당을 시작으로 3월 14일 부산 KBS홀, 3월 28일 대구 영남대 천마아트센트로 이어지는 일정으로 티켓 예매가 순조롭게 이루어지고 있다.

