테이, 태국 여행 중 전신 3도 화상…휠체어 타고 입국한 사연 고백

가수 테이가 태국 여행 중 전신 3도 화상을 입어 휠체어를 타고 입국했던 사연을 고백했다. 사진 = 유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’

15일 유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’에는 이기찬, 테이, 나윤권이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 세 사람은 이날 방송에서 여행을 주제로 다양한 이야기를 나눴다.

사진 = 유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’

나윤권은 첫 해외여행이었던 태국 여행을 떠올리며 테이와의 추억을 언급했다. 그는 “둘이 밀월 여행을 다녀왔다는 기사까지 났다”며 “당시 테이 형이 휠체어를 타고 입국했고 내가 휠체어를 끌고 들어왔다”고 말해 웃음을 자아냈다.

나윤권은 당시 상황을 상세히 설명하며 “태국에선 제일 더운 시간에 현지인도 안 돌아다닌다고 하더라. 바닷바람을 요트 위에서 맞다가 더운 줄 모르고 옷을 다 벗고 태닝을 했다”고 이야기했다.

사진 = 유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’

이어 그는 “테이 형이 잠들었는데, 돌아오는 길에 차에서 쓰러졌다. 이후 전신 3도 화상을 입었다”고 말해 충격을 줬다. 이에 테이는 “바닷바람이 너무 시원해서 뜨거운 줄 몰랐다”며 당시를 떠올렸다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]