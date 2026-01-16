허리 통증, 허리 디스크 신호일 수 있어…주사 치료·최소침습 수술 고려 대상은?

허리 통증은 더 이상 중장년층만의 문제가 아니다. 장시간 앉아서 생활하는 환경과 스마트폰·노트북 사용 증가, 운동 부족이 겹치면서 20~30대에서도 허리 디스크 환자가 꾸준히 늘고 있다. 실제로 건강보험 통계를 보면 추간판탈출증 진료 인원은 매년 증가 추세를 보이고 있고, 특히 젊은 연령층의 비중도 함께 높아지는 흐름이다. 문제는 이 시기의 통증을 단순 염좌나 근육통으로 여기고 대수롭지 않게 넘기는 경우가 많다는 점이다.

허리가 뻐근하거나 잠깐 다리가 저린 증상을 “잠깐 쉬면 낫겠지”라고 방치하다가 병을 키우는 사례가 적지 않다. 디스크는 퇴행성 질환이라는 인식이 강하지만, 실제로는 나이와 무관하게 누구에게나 발생할 수 있다. 반면 척추관 협착증은 주로 노화와 퇴행 변화가 원인이 되어 비교적 고령에서 많이 나타나는 질환으로, 발병 기전과 증상이 디스크와는 다르다. 젊다고 해서 허리 건강을 안심할 수 없는 이유다.

배장호 서울바른세상병원 신경외과 전문의는 “허리 디스크 초기에는 허리 통증만 느껴질 수 있지만, 진행되면 엉치나 허벅지, 종아리, 발끝까지 이어지는 방사통과 저림, 감각 저하가 나타난다. 반면 척추관 협착증은 신경이 지나가는 통로 자체가 좁아지면서 보행 시 다리가 터질 듯 아프고, 잠시 쉬면 호전되는 간헐적 파행이 특징”이라고 말한다.

이어 “통증 양상과 발생 상황이 다르기 때문에 정확한 감별 진단이 중요하다. 허리 디스크 치료의 기본은 단계적으로 접근하는 것”이라고 덧붙였다.

배 원장에 따르면 초기에는 약물치료와 물리치료, 도수치료만으로도 증상이 호전되는 경우가 많다. 통증이 심하거나 신경 염증이 동반되면 영상 장비를 이용한 주사 치료가 도움이 된다.

그는 “신경차단술이나 신경성형술은 통증의 원인이 되는 신경 주위 염증과 부종을 가라앉혀 일상생활이 가능하도록 돕는 비수술적 치료다. 많은 환자들이 이 단계에서 호전을 경험하며, 실제로 수술까지 진행되는 경우는 전체 디스크 환자 중 일부에 불과하다”고 말했다.

다만 통증이 지속적으로 악화되거나, 다리 힘이 빠지고 감각이 떨어지는 신경학적 증상이 나타나며, 대소변 장애나 하반신 마비 위험이 있는 경우에는 수술적 치료를 고려해야 한다. 중요한 것은 수술을 미루는 것이 아니라, 필요한 시기를 놓치지 않는 것이다.

최근에는 절개 범위를 최소화한 최소침습 디스크 제거술이 널리 시행되고 있다. 이 수술은 피부 절개를 크게 하지 않고, 작은 통로를 통해 내시경이나 미세현미경을 삽입해 신경을 압박하는 디스크 조각만 선택적으로 제거하는 방식이다.

국소 또는 부분 마취로 진행되는 경우가 많아 전신마취 부담이 적고, 근육 손상을 최소화할 수 있다. 수술 과정은 영상 장비로 병변 위치를 정확히 확인한 뒤 1cm 내외의 절개를 통해 기구를 삽입하고, 신경과 탈출된 디스크를 구분해 문제가 되는 부분만 제거하는 순서로 진행된다.

최소침습 디스크 제거술의 적용 대상은 비수술 치료에도 불구하고 통증이 호전되지 않는 경우, 디스크 재발로 일상생활이 어려운 경우, 다리 마비나 심한 신경 압박 증상이 동반된 경우 등이다. 반대로 단순 허리 통증만 있는 초기 디스크 환자라면 수술이 아닌 보존적 치료로 충분히 관리가 가능하다.

수술 후에는 일정 기간 무리한 활동을 피하고, 바른 자세를 유지하며 걷기와 가벼운 스트레칭부터 시작하는 것이 중요하다. 흡연과 음주는 회복을 늦출 수 있어 삼가는 것이 좋고, 허리 근력을 키우는 운동과 생활 습관 교정이 재발 예방의 핵심이다.

배장호 원장은 “허리 디스크는 수술이 마지막이라는 막연한 두려움 때문에 치료 시기를 놓치는 경우가 많다. 실제로는 초기 비수술 치료만으로도 충분히 좋아질 수 있고, 수술이 필요한 상황에서도 최소침습 기법을 통해 부담을 크게 줄일 수 있다”며 “중요한 것은 나이와 상관없이 증상을 정확히 진단하고, 단계에 맞는 치료를 제때 받는 것”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]