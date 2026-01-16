‘웰컴저축은행 나와!’ 하나카드, 2승1패로 크라운해태 제치고 PBA 팀리그 PO 진출!

사진=PBA 제공

하나카드가 PBA 팀리그 준플레이오프에서 1패 뒤 2승을 거두며 플레이오프에 진출했다.

15일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026’ 포스트시즌 준플레이오프(3전 2선승제) 하나카드는 크라운해태를 상대로 2차전을 세트스코어 4:3으로 승리한 데 이어, 3차전을 4:1로 이겼다.

1차전을 패배하며 벼랑 끝에 몰렸던 하나카드는 2·3차전을 휩쓸며 종합 전적 2승1패를 기록, 플레이오프에 진출했다. 하나카드의 플레이오프행의 일등 공신은 ‘당구 아이돌’ 신정주였다. 신정주는 준플레이오프 3경기에서 출전한 4세트를 모두 승리, 애버리지 1.941을 기록했다.

크라운해태는 와일드카드에서 상위 시드인 우리금융캐피탈을 상대로 2승을 거두며 업셋을 성공한 데 이어 준플레이오프 1차전까지 승리하며 플레이오프 진출까지 노렸지만, 내리 2연패를 당하며 준플레이오프에서 여정을 마감했다.

2차전에서 풀세트까지 가는 접전 끝에 승리한 하나카드는 3차전 초장을 확실히 잡았다. 1세트 무라트 나지 초클루(튀르키예)-응우옌꾸옥응우옌(베트남)이 김재근-다비드 마르티네스(스페인)를 상대로 11:3(5이닝)으로 승리했고, 2세트엔 김가영-사카이 아야코(일본)가 임정숙-백민주를 9:6(8이닝)으로 돌려세우며 세트스코어 2:0으로 앞장섰다.

수세에 몰린 크라운해태는 3세트 ‘에이스’ 마르티네스가 0:4로 뒤진 1이닝째 15점을 한 이닝에 모두 마무리, 퍼펙트큐를 달성하며 15:4로 승리하며 한 세트를 만회했다.

하지만 하나카드는 흔들리지 않았다. 4세트 김병호-김진아는 노병찬-백민주를 상대로 12이닝까지 가는 장기전 끝에 9:4로 승리했다. 김병호와 김진아의 포스트시즌 첫 승. 플레이오프 진출까지 한 세트만 남긴 하나카드는 5세트에 출격한 ‘당구 아이돌’ 신정주가 1이닝째 하이런 6점에 이어 2이닝 1점, 5이닝 2점으로 9:1까지 격차를 벌렸다. 오태준이 5이닝째 4점을 터트려 5:9까지 쫓았지만, 신정주는 6이닝째 남은 2점을 마무리해 11:5로 최종 승리했다.

플레이오프 진출의 주역인 신정주는 승리 후 “5라운드에 팀이 부진했지만, 포스트시즌을 앞두고 이미 엎질러진 물이니 다들 열심히 하려고 했다”라며 “오늘 제 경기력이 좋기도 했지만, 운이 잘 따랐다. 3차전을 앞두고 팀원들이 후회 없이 하자는 생각으로 열심히 했다”고 승리 소감을 전했다.

플레이오프(5전 3선승제)에 진출한 하나카드는 종합 2위 웰컴저축은행과 파이널 진출을 두고 격돌한다. 이번 시즌 정규리그 맞대결에서는 4승1패로 웰컴저축은행이 크게 앞서있으며, 최근 5라운드 경기에서도 웰컴저축은행이 세트스코어 4:2로 승리했다.

플레이오프는 16일 밤 9시30분 1차전으로 포문을 연다. 2차전은 17일 낮 1시, 같은날 저녁 7시에 3차전이 진행된다. 시리즈가 이어질 경우 18일 낮 1시에 4차전이, 5차전은 18일 저녁 7시에 펼쳐진다.

