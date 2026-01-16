“K리그1 첫 시즌 맞이 새단장” 부천FC1995, 2026시즌 연간·후원회원 모집

사진=부천FC1995 제공

부천FC1995가 2026시즌 연간·후원회원을 모집한다.

부천은 지난 시즌 홈경기 총 관중 7만9,201명, 평균 유료 관중 3,771명을 기록하며 관중 증가세를 이어가는 동시 구단 창단 최초로 K리그1 승격이라는 성과를 거뒀다. 이 같은 흐름에 발맞춰 부천은 2026시즌을 앞두고 관중들에게 더욱 만족스러운 관람 경험을 제공하기 위해 좌석 구성과 연간·후원회원 제도를 업그레이드했다.

이번 시즌 연간·후원회원 제도는 상품 구조와 혜택을 전면 개편했다. 연간회원은 성인과 어린이 회원으로 단순화하고, 테이블석 연간회원 운영을 종료. 후원회원은 스탠다드·프리미엄 등급으로 재편하고, 레알레드플러스멤버와 가족결합형 레알블랙멤버 상품을 새롭게 도입했다. 레알블랙멤버는 좌석 배정 인원을 1인으로 조정하는 대신, 좌석 보수와 환경 개선을 통해 프리미엄석으로 차별화했다.

연간회원은 성인과 어린이 회원으로 구분되며, 성인 연간회원은 24만 원, 어린이 연간회원은 10만 원에 판매된다. 연간회원에게는 선예매 권한과 회원카드가 기본 제공되며, 어린이 회원에게는 유니폼(레플리카) 교환권이 추가로 제공돼 유니폼을 착용하고 경기장을 찾아 특별한 추억을 만들 수 있도록 했다.

후원회원은 후원 금액과 혜택에 따라 다양한 등급으로 운영된다. 레드멤버는 월 5,000원, 레알레드멤버는 월 1만 원, 레알레드플러스멤버는 월 2만 원의 정기후원 방식으로 가입할 수 있다. 블랙멤버는 50만 원 일시납으로 운영되며, 레알블랙멤버는 월 10만 원 정기납 또는 100만 원 일시납 중 선택할 수 있다. 가족결합형 레알블랙멤버는 1인 추가 시 50만 원이 추가된다.

레드·레알레드·레알레드플러스멤버에게는 선예매 혜택이 기본 제공되며, 회원카드와 카페1995 제조 음료 이용권은 후원 금액에 따라 차등 지급된다. 레알레드플러스멤버에게는 MD 할인권이 추가 제공된다.

프리미엄석(VIP석)과 VIP 라운지 이용 혜택은 블랙 및 레알블랙멤버에게만 제공된다. 블랙멤버는 티켓북(10매)을 통해 프리미엄석에서 최대 10회까지 관람할 수 있으며, 소진 후에는 회원카드를 통해 일반석과 1995석에서 경기를 관람할 수 있다. 특히 레알블랙멤버에게는 VIP 전용 주차장 이용과 함께 구단 메인 스폰서인 부천자생한방병원의 MRI 검진 혜택도 제공된다.

이외에도 홈타운 리포트와 매거진이 제공되며, 홈경기 이벤트 및 경품 추첨 우선 참여 혜택이 주어진다. 또한 후원회원에 한해 원정버스 탑승 할인 혜택도 제공될 예정이다.

2026시즌 연간·후원회원 상품은 19일(월) 오후 2시부터 소진 시까지 판매된다. 자세한 내용은 구단 공식 홈페이지와 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]