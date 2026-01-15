대한민국농구협회, ‘2026 KBA 3x3 리그’ 참가팀 모집

사진=대한민국농구협회 제공

대한민국농구협회는 오는 16일부터2026 KBA 3x3 리그에 참가할 남녀 팀 모집을 시작한다.

대한민국농구협회가 주최하고 문화체육관광부, 국민체육진흥공단의 후원으로 열리는 이번 리그는 기존 「올팍투어」를 계승·발전시킨 리그로, 2027년 3x3 프로리그 창설을 목표로 한 파일럿 성격의 대회다. 협회는 본 리그를 통해 프로리그 운영 모델을 점검하고 제도적 기반을 마련할 계획이다.

리그는 주말 2일씩 6주간, 총 12일(회) 일정으로 운영되며, 국내 3x3 최상위권 팀들이 참가하는 최고 수준의 리그로 치러질 예정이다. 특히 3x3 국가대표팀의 상시 참여가 예정돼 있어, 경기력과 흥행 측면 모두에서 높은 완성도가 기대된다.

참가 팀 모집 기간은 1월 16일부터 3월 13일까지이며, 남자부 5팀, 여자부 4팀을 모집한다. 협회는 이번 리그를 통해 3x3 전문팀 및 전문 선수 육성 체계를 강화하고, 향후 국가대표 선발의 기준이 되는 대회로 발전시킨다는 방침이다.

또한 매 회차별 우승ㆍ준우승 팀에 상금을 지급하고, 리그 기간 중 라이트퀘스트, 퀘스트 등 FIBA 3x3 인증대회를 병행 개최해 국제대회 출전권 획득 기회도 제공 예정이다.

대회에 대한 자세한 정보 확인 및 참가 접수는 대한민국농구협회 공식 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

