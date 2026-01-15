안산그리너스, 실무로 성장하는 대학생 마케터 ‘와텔러스 10기’ 모집

안산그리너스FC

안산그리너스FC가 2026시즌을 함께할 대학생 마케터 ‘와텔러스 10기’(이하 와텔러스)를 운영·모집한다.

와텔러스(WA-Tellers)는 안산의 홈구장인 ‘와~스타디움에서 일어나는 다양한 이야기를 알리는 사람들’이라는 뜻의 대학생 마케터 프로그램으로, 스포츠 산업 종사를 희망하는 대학생들에게 프로 축구단 산업 현장 실무 기회를 제공하며 스포츠 산업 인재 양성을 목적으로 한다.

안산은 이번 와텔러스 프로그램에 대학교 재·휴학생 및 졸업예정자 총 20명을 선발할 예정이다. 선발된 인원은 2026시즌 동안 안산그리너스FC와 함께 홈경기 운영 등 구단 실무를 직접 경험하게 된다.

와텔러스 10기는 선발 이후 기획팀과 미디어팀으로 나뉘어 활동한다. 기획팀은 홈경기 운영 지원, 장외 이벤트 기획 및 운영, 마케팅 프로젝트 기획·운영 보조를 맡게 된다. 미디어팀은 기획 콘텐츠 촬영 및 제작, 경기 취재와 기사 작성, 구단 블로그 리뷰 기사 작성 등의 업무를 수행할 예정이다. 두 팀은 공통적으로 아이디어 프레젠테이션과 구단 행사 지원하며 구단과 함께 다양한 활동을 전개할 계획이다.

와텔러스로 선발된 인원에게는 2026시즌 활동복 및 AD카드가 제공되며, 수료 요건을 충족할 경우 수료증을 지급한다. 또한, 활동 기간 중 우수 활동자를 대상으로 추가 시상을 진행할 예정이다.

안산 김정택 단장은 “대학생 마케터 프로그램을 통해 대학생들의 참신한 아이디어로 팬들에게 다채로운 경험을 제공하고자 한다”며 “앞으로도 청년들과 함께할 수 있는 여러 활동을 이어나가겠다”고 밝혔다.

한편, 이번 와텔러스 모집은 1월 14일(수)부터 1월 29일(목)까지 이메일 접수를 통해 진행되며, 자세한 내용은 안산그리너스FC 공식 홈페이지와 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]