그룹 아일릿 원희가 국민 여동생 수식어를 거부했다.

14일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에는 박근형, 송옥숙, 최현우, 아일릿 원희가 게스트로 출연했다.

2007년생인 원희는 프로그램 소개 과정에서 "라디오스타가 2007년에 시작했으니 저랑 동갑이에요"라고 말해 출연진의 웃음을 자아냈다.

이날 원희는 '국민 여동생'이라는 별명에 대한 솔직한 심경을 전했다.

원희는 본인이 '국민 여동생'이라고 하면 의아해하는 반응이 있을 수 있다며, 이에 대해 해명하고 싶다고 했다.

원희는 "전 국민 여동생이라고 전혀 생각하지 않는다. 국민 여동생 지망생 중 한 명"이라고 했다.

원희는 "'국민 여동생' 대신 "국민 개미, 국민 잡초, 국민 새싹 다 가능하다"며 "국민 여동생은 권위 있는 프로그램인 '라스'에서 붙여주신 별명이지 전 아무 의견이 없다"고 했다.

원희는 본인이 생각하는 국민 여동생은 아직 아이유같다고 말했다. 이에 김구라는 "문근영 정도 되어야 한다는 거냐. 문근영 씨가 40이 넘었는데"라고 했다.

올해 스무 살이 된 원희는 성인이 되면서 달라진 일상에 대한 이야기도 공개했다. 부모님과 처음 함께 술을 마신 에피ㅅ드와 이전에는 제한되었던 심야 공포 영화 관람이 가능해진 점을 들었다.

