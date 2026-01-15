‘무릎 퇴행성관절염’ 환자 증가… 조기 진단이 관절 수명 좌우

초고령화 사회로 접어들면서 무릎 퇴행성관절염 환자가 꾸준히 증가하고 있다. 건강보험심사평가원 통계에 따르면 최근 1년간 퇴행성관절염으로 의료기관을 찾은 환자는 400만 명을 넘어섰다.

이 가운데 상당수가 중·장년층 이상인 것으로 나타났다. 이에 따라 무릎 통증을 단순한 노화 현상으로 넘기기보다 조기에 진단하고 적극적으로 관리해야 할 질환으로 인식할 필요성이 커지고 있다.

무릎 관절은 체중을 직접 지탱하며 보행, 계단 이동, 앉았다 일어나는 동작 등 일상생활 전반에 관여하는 핵심 관절이다. 반복적인 사용과 지속적인 하중이 가해지는 구조적 특성상 다른 관절에 비해 퇴행성 변화가 비교적 빠르게 나타나는 부위다.

퇴행성관절염은 관절을 보호하는 연골이 점차 손상되고 마모되면서 관절 간격이 좁아지고 이로 인해 뼈와 뼈가 직접 맞닿아 통증과 염증이 발생하는 대표적인 퇴행성질환이다. 특히 관절 연골은 한번 손상되면 자연 회복이 어려워 증상이 경미한 단계에서부터 조기 진단과 치료를 시작하는 것이 관절 기능 유지에 결정적인 역할을 한다.

퇴행성관절염 초기에는 무릎이 뻣뻣하거나 시큰거리는 통증이 간헐적으로 나타나는 경우가 많다. 계단을 오르내릴 때 불편함을 느끼거나 장시간 활동 후 통증이 심해지기도 한다. 질환이 진행되면 관절 운동 범위가 감소하고 움직일 때 마찰음이 들리며 통증이 휴식 여부와 관계없이 지속될 수 있다. 심한 경우 다리 정렬이 변형돼 보행 장애로 이어질 수 있다.

퇴행성관절염은 노화뿐 아니라 체중 증가로 인한 관절 부담, 반복적인 무릎 사용, 외상, 잘못된 자세 습관 등이 복합적으로 작용해 발생하고 진행된다. 특히 비만은 무릎 관절에 가해지는 압력을 크게 증가시켜 퇴행성 변화의 속도를 가속화하는 주요 위험 요인으로 꼽힌다.

추지웅 신촌연세병원 정형외과 과장은 “퇴행성관절염은 나이가 들면 자연스럽게 겪는 통증으로 오해하기 쉽지만 조기에 치료를 시작하면 관절 기능을 비교적 오래 유지할 수 있는 질환”이라며 “초기 단계에서 적절한 치료와 생활 관리가 병행되면 통증 조절은 물론 일상생활 유지도 충분히 가능하다”고 설명했다.

퇴행성관절염 치료는 질환의 진행 정도와 관절 손상 정도에 따라 단계적으로 진행된다. 초기 단계에서는 약물치료, 물리치료, 주사치료 등 비수술적 치료를 통해 통증과 염증을 조절하고 질환의 진행 속도를 늦출 수 있다. 그러나 이러한 치료에도 불구하고 통증이 지속되거나 관절 변형이 심해진 경우에는 수술적 치료가 고려된다.

대표적인 수술 방법은 인공관절 치환술로, 손상된 관절 부위를 인공 구조물로 대체해 통증을 줄이고 관절 기능을 회복시키는 치료다. 손상 범위에 따라 부분치환술 또는 전치환술로 시행되며, 적절한 시기에 수술을 받을 경우 보행 능력과 활동성이 크게 개선돼 삶의 질 향상을 기대할 수 있다.

퇴행성관절염은 치료와 함께 일상 속 관리 역시 중요하다. 체중을 적정 수준으로 유지하고, 쪼그려 앉기나 양반다리처럼 무릎에 부담이 집중되는 자세는 피하는 것이 바람직하다. 또한 걷기, 수영, 실내 자전거 타기 등 관절 부담이 적은 운동을 꾸준히 시행하면 하체 근력 강화와 관절 안정성 유지에 도움이 된다.

추지웅 신촌연세병원 정형외과 과장은 “무릎 통증이 반복되거나 관절이 뻣뻣한 느낌이 지속된다면 이를 단순한 노화로 넘기지 말고 정형외과 전문의를 찾아 정확한 진단을 받는 것이 중요하다”며 “조기 진단과 꾸준한 관리가 무릎 관절의 수명을 늘리고 노후 삶의 질을 지키는 가장 핵심”이라고 조언했다.

