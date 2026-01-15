조정석, 둘째 딸 얻고 겹경사…♥거미와 사는 집 공개

사진= 유튜브 채널 '청계산댕이레코즈' 화면 캡처

배우 조정석이 아내인 가수 거미와 함께 생활하는 집을 처음으로 공개했다.

지난 14일 공개된 유튜브 채널 청계산댕이레코즈 영상 ‘나혼자 흑요리사 | 중식괴물의 집밥 한상’에서는 조정석의 실제 거주 공간이 공개돼 눈길을 끌었다.

영상 초반 조정석은 “오늘 장소가 실제 제가 사는 저희 집이다. 저희 집에서 촬영을 하려고 하는데 약간 설레기도 하고 떨리기도 하다”며 “댕이 엄마와 댕이. 그리고 제가 사는 집에서 촬영을 해보려고 한다”고 말해 관심을 모았다.

이어 그는 “왜 주방에서 인사를 드렸냐면 댕이 엄마와 댕이가 원래 있어야 하는데 친구 집에 놀러 갔다. 그래서 집에 저 혼자 있다”고 덧붙이며 현재 상황을 설명했다. 화면에 담긴 주방은 깔끔한 인테리어와 여유 있는 동선으로 시선을 끌었다.

조정석은 최근 흑백요리사에 푹 빠졌다고 밝히며 “너무 재미있다. 요리들이 너무 먹음직스럽다”고 말했다. 그러면서 “오늘은 특별히 중화요리를 해보려고 한다”며 직접 요리에 나서 눈길을 끌었다.

한편 해당 영상이 공개된 같은 날, 거미의 둘째 출산 소식도 전해졌다. 조정석의 소속사 잼엔터테인먼트는 14일 “조정석, 거미 부부가 오늘(14일) 둘째 딸을 출산해 새 가족이 생겼다는 기쁜 소식을 전해드린다”며 “현재 산모와 아이 모두 건강하며, 가족들의 사랑과 돌봄 속에서 평안히 회복 중”이라고 밝혔다.

이어 “아이가 많은 사랑과 축복 속에서 자랄 수 있도록 사랑과 관심으로 지켜봐 주시길 바라며, 새 가족을 맞이한 조정석, 거미 부부에게도 많은 응원 부탁드린다”고 덧붙였다.

조정석과 거미는 2018년 결혼해 두 딸의 부모가 됐다.

