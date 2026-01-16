[SW AI 만평] 3주 후 개막인데… 역대급 무관심 올림픽

3주 후 개막인데… 역대급 무관심 올림픽

해당 만평은 세계비즈앤스포츠월드가 기획하고 인공지능(AI)으로 제작했습니다.

이대로라면 ‘역대급 무관심’ 속의 올림픽으로 기억될 가능성이 크다. 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막이 3주 앞으로 다가온 가운데 국내 분위기는 좀처럼 달아오르지 않고 있다.

그 어디에서도 겨울스포츠 대축제가 임박했음을 실감할 만한 장면은 찾기 어렵다. 이 같은 상황을 만회하고자 하는 정부 및 체육단체 차원의 대응 역시 좀처럼 보이지 않는다. 올림픽을 앞두고 마련된 일정들 역시 형식적인 이벤트에 국한되며 의문부호를 남겼다.

조용하다 못해 적막한 출발이다. 유승민 대한체육회장과 이수경 올림픽 선수단장이 참석한 지난 7일 ‘D-30 미디어데이’는 국제 대회 일정과 국가대표 미확정 등의 이유로 일부 종목만 참여한 반쪽 행사에 그쳤다. 선수보다 관계자가 더 많았다는 지적까지 나왔을 정도다. 박수와 응원을 받아야 할 선수들은 여전히 주목 밖에 머물러 있다.

<인공지능으로 본 이슈…AI 만평>

이슈를 쫓는 디지털 풍자가 독자 여러분을 기다립니다. 비약적인 기술 발달로 AI가 그림, 사진을 생성하는 시대가 됐습니다. 본지는 인공지능 기술 혁신을 활용해 정치, 경제, 사회, 문화, 스포츠 등 최근 이슈를 만평 스타일로 재창조한 콘텐츠를 선보입니다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]