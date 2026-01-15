서울대병원 “로봇·복강경 등 교육 체계화…수술 성과 향상 기대”

서울대병원에 외과 수술의 완성도를 좌우하는 술기 향상에 초점을 맞춘 전문 교육 공간이 들어섰다. 서울대병원은 최근 외과 술기교육센터(Surgical Simulation & Innovation Laboratory, SSIL)를 개소했다고 15일 밝혔다. 이는 국내 최초로 외과 단일 진료과 전용으로 구축된 교육시설이다.

서울대병원 외과 술기교육센터에서 외과 전공의가 로봇 시뮬레이터를 활용해 술기 교육을 받고 있다. 서울대병원 제공

센터에는 첨단 시뮬레이션 기반의 외과 술기 교육 인프라가 더해졌다. 실제 임상 환경과 유사한 조건에서 반복 학습과 평가가 가능하도록 설계됐다. 이를 통해 수술 전 단계에서 술기 숙련도를 충분히 높일 수 있도록 돕는다.



센터에는 ▲로봇 수술 콘솔 및 시뮬레이터 ▲복강경 수술 시뮬레이터 ▲내시경 시뮬레이터 ▲초음파 장비 ▲혈관 문합 훈련 장비 등 다양한 첨단 교육 장비가 구축돼 있다. 교육생은 실제 환자를 대상으로 한 수술에 앞서 정밀한 술기 연습과 단계별 평가를 거치며, 보다 안전한 술기 습득 과정을 경험할 수 있다.



외과 술기교육센터는 전공의뿐 아니라 전임의?전문의 및 교수진까지 모두 이용하는 통합 교육?훈련 공간으로 운영된다. 기본 술기부터 고난도 술기까지 교육 범위를 단계적으로 확장하고, 술기 표준화와 신규 술기 도입을 지원하는 교육 프로그램을 제공할 예정이다.



무엇보다 장비 활용에 그치지 않고 교수진이 전공의를 직접 지도하는 ‘핸즈온(Hands-on) 교육’을 중심으로 운영된다. 표준화된 커리큘럼과 단계별 평가 체계를 통해 외과 전공의 교육의 질을 실질적으로 향상시키는 것을 목표로 한다.



실제 교육 현장에서도 변화가 나타나고 있다. 한 외과 전공의는 “로봇·복강경 등 다양한 수술 환경을 실제와 유사하게 경험하며, 수술 전 단계에서 술기를 반복 점검하고 피드백을 받을 수 있어 수술 준비 교육이 훨씬 체계화됐다”고 말했다.



장진영 서울대병원 외과 과장은 “외과 술기교육센터는 전공의 교육의 표준을 새롭게 정립하는 공간이 될 것”이라며 “국내 최고 수준의 교육 환경을 기반으로 수술 전 교육 단계에서의 위험 요소를 최소화하고 환자 안전과 수술 성과 향상에 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다. 이어 “향후 전공의 교육을 넘어 전임의와 전문의 교육까지 단계적으로 확대해, 술기 역량 향상을 기반으로 환자 안전과 수술 성과를 높이는 핵심 교육 인프라로 발전시켜 나가겠다”고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]