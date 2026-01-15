크래프톤 “SKT 컨소, 독자 AI 2단계 진출 영광, 멀티모달 추가”

정부가 추진 중인 국가 핵심 AI 프로젝트인 ‘독자 AI 파운데이션 모델’에서 크래프톤이 속해있는 SK텔레콤 컨소시엄이 2차 단계에 진출했다.

크래프톤은 15일 “독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 2단계로 진출하게 돼 영광”이라고 입장을 밝혔다.

이어 “SK텔레콤 정예팀과 함께 앞으로도 대한민국 AI 생태계 발전을 위한 노력을 지속하고, AI 생태계 활성화에 기여해 AI G3(글로벌 3강)로 가기 위한 역할을 다할 것”이라고 전했다. 또 “2단계에는 멀티모달을 추가하고, 모델에 대한 추가적인 학습도 진행할 예정”이라고 부연했다.

독자 AI 모델 프로젝트는 한국만의 주체적인 AI 파운데이션 모델을 구축한다는 목표로 추진 중인 정부의 핵심 사업이다.

과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원, 한국정보통신기술협회는 이날 1차 단계평가 결과를 공개했다. LG AI연구원·SK텔레콤·업스테이지·네이버·엔씨AI 5개 정예팀 중 LG AI연구원·SK텔레콤·업스테이지가 2차 단계 진출팀으로 확정됐다.

과기정통부는 1차 단계평가에서 벤치마크(40점), 전문가 평가(35점), 사용자 평가(25점)를 종합해 진행했다. AI 모델 성능(AI Frontier Index)과 실제 현장 활용 가능성, 모델 크기 등 비용 효율성, 국내외 AI 생태계 파급 효과와 사용성 등을 종합적으로 평가했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

