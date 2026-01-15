“얼굴만 빼고 때려달라”…허가윤이 고백한 학폭 트라우마

사진= 유튜브 채널 ‘세바시 강연’ 화면 캡처

걸그룹 포미닛 출신 배우 허가윤이 학창 시절 겪었던 폭행 피해를 직접 털어놓았다.

허가윤은 지난 14일 공개된 유튜브 채널 ‘세바시 강연’에 출연해 자신의 성장 과정과 인생의 굴곡을 담담하게 풀어냈다. 그는 어린 시절부터 노래와 춤에 대한 열망이 컸다며 “어릴 때 부터 노래하고 춤추는 것을 좋아했다. 가수가 되는 게 너무 간절하고 절실했다”라고 당시를 떠올렸다.

이야기는 자연스럽게 학창 시절의 아픈 기억으로 이어졌다. 허가윤은 한 사건을 언급하며 “어느 정도였냐 하면 한 번은 다른 학교 친구와 싸움했던 적이 있다”면서도 “싸움이라고 할 수 있나요? 지금으로 말하면 학교 폭력에 휘말렸던 것 같다”고 말했다.

그는 당시 상황에 대해 “모르는 친구였는데 제가 본인 이야기를 안 좋게 하고 다니는 걸 들었다면서 저랑 싸우고 싶다고 하더라”며 “저는 무서워서 ‘난 안 싸울 거다, 그냥 나 때려, 얼굴만 빼고 때려줘’라고 했다”고 고백했다.

연습생 신분이었던 허가윤에게 ‘얼굴’은 곧 꿈과 직결된 문제였다. 그는 “연습생 생활을 하고 있었고, 회사에서 알면 제 꿈을 이루는 것에 있어서 큰 문제가 생길 것 같더라”며 “그래서 정말 머리끄덩이를 잡힌 채로 계속 맞았다, ‘난 진짜 가수가 돼야 하니까 여기서 망하면 안 돼’ 이런 생각으로 머리끄덩이가 잡힌 채로 계속 맞았다”고 털어놨다.

상대방의 태도는 시간이 지나며 달라졌다고 한다. 허가윤은 “그 친구도 제가 계속 맞기만 하니까 조금 그랬나 보더라”며 “마지막에는 ‘너도 때려’ 하면서 제 손을 갖고 막 이렇게 때리라고 하더라”고 전했다.

해당 사건은 오랜 시간 상처로 남았다. 그는 “지금은 웃으면서 얘기했는데 이 사건 이후로는 굉장히 트라우마가 돼서 혼자 다니는 것도 무서워하고 사람을 잘 못 믿게 됐다”고 밝혀 보는 이들의 마음을 무겁게 했다.

