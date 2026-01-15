“동물실험 불필요한 고통 최소화하도록”… 농식품부, 실무연구자 위한 책자 발간

정부가 동물실험에서 불필요한 고통을 최소화하도록 실무 연구자를 돕는 책자를 발간했다. 게티이미지뱅크

농림축산식품부가 동물실험을 수행하는 연구자가 동물복지와 연구윤리를 충분히 고려하며 동물실험계획서를 작성할 수 있도록 지원하는 책자 ‘동물실험계획서 작성 길라잡이’를 발간·배포한다고 15일 밝혔다.

해당 책자는 동물실험계획 수립 단계부터 불필요한 고통을 최소화하는 윤리적 동물실험을 설계할 수 있도록 제작된 실무 안내서다. 연구자가 동물실험윤리위원회(IACUC) 심의 기준을 보다 명확히 이해하고 관련 법령과 윤리 원칙을 충실히 반영한 계획서를 작성할 수 있도록 돕는다.

특히 단계별 핵심 가이드, 유형별 작성 가이드, 작성 사례 등이 수록돼 실험 목적의 타당성 검토부터 실험동물의 사용 수, 고통 경감 방안, 인도적 종료 기준 설정 등 동물복지와 직결되는 주요 사항을 구체적으로 설명한다.

주원철 농식품부 동물복지정책국장은 “동물실험은 생명과 복지를 존중하는 윤리적 책임이 병행돼야 한다”며 “연구 현장에서 실험동물 복지 향상을 위한 실질적 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

이번 책자는 국내 모든 동물실험시행기관의 동물실험윤리위원회에 배포될 예정이다. 동물실험윤리위원회 운영시스템 자료실에서도 확인할 수 있다.

박재림 기자 jamie@segye.com

