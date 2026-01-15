GDR골프아카데미 동대문점, 오픈 2주년 기념 감사 이벤트 진행

사진=GDR골프아카데미 동대문점

GDR골프아카데미 동대문점이 오픈 2주년을 맞아 회원 감사 차원의 특별 프로모션을 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 이벤트는 선착순 한정으로 운영되며 1월 31일까지 등록 고객을 대상으로 이용권 상품 최대 50% 할인, 레슨 패키지 상품 최대 80% 할인 혜택이 제공된다. 또한 선착순 30명에게는 골프 이용권 1개월 추가 증정 혜택도 함께 마련됐다.

GDR골프아카데미 동대문점은 서울 중구 최대 규모인 약 700평 공간에 최신 GDR PLUS 시뮬레이터 38타석(좌타 2타석 포함)을 보유하고 있으며, 퍼팅존과 휴식 공간, 바디프렌드 안마의자 등 다양한 편의 시설을 갖춰 쾌적한 연습 환경을 제공한다. 이러한 시설 경쟁력을 바탕으로 중구 골프레슨을 찾는 골퍼들 사이에서 높은 만족도를 얻고 있다.

레슨은 KPGA·KLPGA 소속 검증된 실력을 갖춘 프로진들의 1:1 맞춤형 커리큘럼으로 운영되며 입문자부터 구력자까지 개인 수준에 맞춘 체계적인 지도가 이루어진다. 실제 이용자들 사이에서는 레슨의 전문성과 밀도 높은 피드백에 대한 긍정적인 후기가 이어지고 있다. 이러한 강점으로 왕십리 골프레슨, 성동구 골프레슨 수요층까지 폭넓게 유입되고 있다.

GDR골프아카데미 동대문점에 설치된 GDR PLUS는 골프존(Golfzon)이 개발한 최신 골프 연습용 시뮬레이터로, 국가대표 및 LPGA 공식 시뮬레이터로 선정될 만큼 정교함과 신뢰도를 인정받은 장비다. 실제 필드와의 오차율을 2~5% 이내로 줄인 정밀한 샷 데이터 제공은 물론, AI 코치를 활용한 7단계 스윙 분석 기능과 18홀 연습 라운드 등 다양한 연습 모드를 무료로 지원한다.

또한 연습 기록과 스윙 영상은 GDR 모바일 앱을 통해 자동 저장돼 언제 어디서든 보기와 분석이 가능하며 타석 예약과 레슨 예약 역시 모바일 앱으로 24시간 간편하게 이용할 수 있다. 여기에 롯데캐슬베네치아 내 최대 300대 동시 주차 가능, 2시간 무료 주차 지원으로 접근성과 이용 편의성까지 강화했다.

이 같은 인프라를 바탕으로 GDR골프아카데미 동대문점은 동묘 골프레슨, 황학동 골프레슨을 찾는 인근 지역 골퍼들에게도 실력 향상과 편의성을 동시에 제공하는 골프 연습 공간으로 자리매김하고 있다.

GDR골프아카데미 동대문점 관계자는 “지난 2년간 보내주신 성원에 보답하고자 이번 감사 이벤트를 기획했다”며 “앞으로도 최신 시설과 전문적인 레슨을 통해 회원들의 골프 실력 향상을 돕는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.

