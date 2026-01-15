스마일게이트, 인디게임 시상식 ‘2025 스토브인디 어워즈’ 개최

스마일게이트의 글로벌 게임 플랫폼 스토브가 인디게임 시상식 ‘2025 스토브인디 어워즈를 개최한다고 15일 밝혔다.

스토브인디 어워즈는 지난 한 해 동안 이용자들의 많은 사랑을 받으며 플랫폼의 가치를 함께 만들어 온 작품들을 조명하는 시상식으로, 창작자와 이용자가 함께 즐기는 축제다. 스토브는 이번 어워즈에서도 보다 많은 이용자들이 후보작과 수상작을 경험할 수 있도록 할인과 참여형 이벤트를 강화했다.

올해 후보작에는 ‘클레르 옵스퀴르: 33 원정대’, ‘아르티스 임팩트’, ‘이터널 스트랜드’, ‘다크 데이티 2’, ‘계약X연애’, ‘프렌치커넥션’, ‘플라티나 랩’, ‘폭풍의 메이드’, ‘사랑 한 잔 말아주세요!’, ‘드로바 - 포세이큰 킨’, ‘요그 소토스의 정원’, ‘건도그 - 태양계 이야기’, ‘병원x생활’, ‘마녀의 정원’, ‘플라워던전’, ‘하요와 잡화점’, ‘후즈 앳 더 도어’, ‘골목길 : 귀흔’, ‘고독방송’, ‘귀귀살전’, ‘둠스 헤어 살롱’ 총 21종이 이름을 올렸다. 수상작은 스토브인디 내부 심사와 이용자 참여 요소를 반영해 선정될 예정이다.

스토브는 어워즈 개최를 기념해 오는 25일까지 프로모션을 진행한다. 2025년 후보작 21종에는 전용 15% 할인 쿠폰이 타이틀 별로 제공되며, 스토브 스토어 모든 게임에서 사용할 수 있는 10% 할인 쿠폰도 매일 1장씩 지급된다. 쿠폰은 기간 내 중복 없이 사용할 수 있다.

이용자들은 투표를 통해 직접 수상작을 선정할 수 있다. 매력적인 세계관과 몰입감 있는 서사를 구축한 게임에 수여하는 ‘두근두근 서브컬처’, 한글화를 통해 이용자에게 더 높은 몰입감과 즐거움을 선사한 ‘베스트 로컬라이저’, 인디 부스트 랩을 시작으로 이용자들과 긴밀한 소통을 통해 성장하고 출시한 게임에게 수여하는 ‘베스트 얼라이언스’, 스트리머와 리뷰어들에게 높은 관심과 화제로 주목받은 게임을 위한 ‘크리에이터 스포트라이트’ 등 총 4가지 부문이 100% 이용자 투표를 통해 선정된다. ‘프론티어’, ‘스토브 앰배서더’ 부문은 스토브 내부 심사를 통해 선정된다.

또한 후보작 중 기억에 남는 게임을 응원하고 추천하는 댓글 이벤트도 열린다. 선정된 참여자에게는 네이버페이 포인트 등 다양한 혜택이 제공된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

