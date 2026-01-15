김영권, 2년 연속 울산 주장 완장… 부주장에 정승현·이동경 합류

사진=울산 HD 제공

김영권이 2년 연속 울산 HD 주장을 맡는다. 부주장에는 정승현과 이동경이 이름을 올렸다.

울산은 올 시즌 선수단을 이끌 주장단을 15일 발표했다.

2026시즌 울산의 주장 완장은 김영권이 다시 한번 찬다. 국가대표팀에서 다수의 주장 경험을 보유했다. 울산 합류 이후 3연패 주역으로 팀에 대한 깊은 이해도를 갖추고 있다는 평가다.

부주장단은 울산 유스팀인 현대고등학교(18세 이하) 출신의 프랜차이즈 스타들로 구성했다. 정승현은 2020시즌 부주장, 2023시즌 주장을 역임한 바 있다. 울산에서만 통산 100경기를 소화한 그는 유연한 팀 분위기를 조성하는 데 앞장선다.

이동경은 처음으로 주장단에 합류했다. 현대중(15세 이하)과 현대고를 거쳐 성장한 울산의 상징적인 에이스다. 팀 내 중참급 선수로 후배들에게는 든든한 조력자로, 선배들에게는 활기찬 에너지를 전달하는 리더로 활약할 전망이다.

이번 주장단 선임은 아랍에미리트(UAE) 알아인 전지훈련 현장에서 김현석 울산 감독과 코칭스태프, 선수단 전체의 소통을 통해 확정됐다.

김영권은 “주장 완장의 무게가 곧 구단의 역사와 팬들의 기대임을 잘 알고 있다. 이를 팀의 자부심을 지키라는 엄중한 책임으로 받아들이고 있다”라며 “말보다는 행동으로 증명하고 울산의 이름에 부끄럽지 않은 과정을 통해 반드시 자랑스러운 한 해를 만들겠다”라고 소감을 전했다.

울산은 오는 27일까지 UAE 알아인에서 전지훈련을 진행한다.

