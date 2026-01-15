‘1억8000만원 도장 쾅’ 안현민 445.5% 인상률… KT, 연봉 계약 완료

프로야구 KT 외야수 안현민. 사진=KT 위즈 제공

복덩이 마법사들에겐 따뜻한 겨울이다. 프로야구 KT는 15일 “재계약 대상자 64명과 연봉 계약을 완료했다”고 밝혔다.

2025년 KBO리그 신인상과 출루율상, 그리고 외야수 부문 골든글러브를 수상한 안현민이 구단 역대 최고 인상률을 기록했다. 안현민은 2025시즌 연봉 3300만원에서 1억4700만원이 인상된 1억8000만원에 계약했다. 이는 2021년 투수 소형준이 기록했던 구단 역대 최고 인상률 418.5%를 뛰어 넘는 445.5%의 인상률이다.

안현민은 지난 시즌 112경기에 출전해 타율 2위(0.334), 출루율 1위(0.448), 장타율 3위(0.570) 등 타격 주요 부문에서 상위권에 이름을 올리며 KBO리그 정상급 타자로 발돋움했다. 특히, WAR(대체 선수 대비 승리 기여도)에서 7.22로 리그 야수 전체 1위를 차지했다.

투수 부문에서는 프로 데뷔 후 개인 첫 두 자릿 수 승수를 달성한 오원석이 지난 시즌 연봉 1억4000만원에서 64.3% 오른 2억3000만원에 계약했다. ‘돌아온 에이스’ 소형준은 50% 인상된 3억3000만원에 사인했다.

이번 스토브리그서 강백호(한화)의 자유계약(FA) 이적에 따른 보상선수로 합류한 투수 한승혁은 지난 시즌 연봉 9400만원에서 219.1% 인상된 3억원에 계약했다. 프로 데뷔 후 첫 억대 연봉이다.

지난해 KT의 필승조로 활약한 투수 이상동도 5900만원에서 69.5% 인상된 1억원으로 첫 억대 연봉 반열에 올랐다. 원상현 또한 4000만원에서 75% 상승한 7000만원에 도장을 찍었다.

