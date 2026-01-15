배틀그라운드 모바일, 글로벌 아티스트 ‘aespa’와 컬래버레이션 진행

크래프톤 제공

크래프톤의 배틀그라운드 모바일(PUBG MOBILE)이 글로벌 아티스트 에스파(aespa)와 컬래버레이션을 진행한다. 이번 협업은 2026년 1월 15일부터 2월 28일까지 진행되며, aespa의 콘셉트와 음악을 반영한 다양한 인게임 아이템과 이벤트 콘텐츠를 선보인다.

이번 컬래버레이션을 통해 이용자들은 aespa 컬래버레이션 인게임 아이템을 만나볼 수 있다. 출시 상품은 의상 세트 4종, 헬멧 1종, 총기 스킨 2종, 프라이팬 1종, 이모트 2종, 보이스 카드 5종으로 구성되며, 보이스 카드는 멤버별 4종과 이벤트용 단체 1종이 포함된다.

특히 이번 협업에서는 aespa의 음악을 활용한 전용 이모트 ‘PUBGM X aespa – Whiplash 이모트’와 ‘PUBGM X aespa – Dark Arts 이모트’가 출시돼, 전투 중에도 aespa 특유의 퍼포먼스와 분위기를 연출할 수 있다.

인게임 이벤트도 함께 진행된다. aespa 컬래버레이션 기념 15일 출석 이벤트는 1월 15일부터 2월 1일까지 진행되며, 출석을 완료한 이용자에게는 aespa 유료화 상자 교환권 12개가 제공된다. 이어 2월 1일부터 2월 16일까지는 aespa 컬래버레이션 기념 플레이 이벤트가 진행되며, 참여 이용자는 aespa 유료화 상자 교환권 6개를 획득할 수 있다.

또한 aespa 보이스 카드 획득 이벤트도 1월 15일부터 2월 1일까지 진행된다. 이벤트에 참여한 이용자들은 aespa 이벤트용 단체 보이스 카드를 보상으로 받을 수 있다.

공식 커뮤니티에서는 참여형 이벤트도 마련된다. ‘aespa 전광판을 찾아라!’ 이벤트는 1월 15일부터 1월 25일까지 진행되며, 이용자들이 게임 내에서 aespa 전광판을 찾아 인증 이미지를 공식 커뮤니티 댓글로 등록하면 참여할 수 있다(시작섬 제외). 참여자 전원에게는 치킨 메달 20개가 지급되며, 우수 참여자 7명에게는 aespa 사인 CD 와 포스터 가 증정된다.

이와 함께 소셜 채널을 통한 마케팅 이벤트도 전개된다. ‘말해줘, aespa!’ 이벤트는 1월 13일부터 1월 25일까지 진행되며, aespa가 배틀그라운드 모바일에서 나에게 해줬으면 하는 말을 댓글로 작성하면 참여할 수 있다. 추첨을 통해 aespa 사인 CD 와 포스터 가 제공될 예정이다.

크래프톤은 이번 협업을 기념해 PUBGM x aespa 컬래버레이션 소식의 도달 범위를 극대화할 수 있는 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개할 계획이다. 또한 여러 분야의 크리에이터들과 협업해, 게임과 음악이 결합된 aespa 컬래버레이션을 보다 흥미롭게 전달할 예정이다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

