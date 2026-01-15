사유리, 4살 연하 남성과 홋카이도 여행…연인 같은 다정함 눈길

사진 = 사유리 SNS 계정

방송인 사유리가 4살 연하 남성과 함께 일본 홋카이도를 여행하며 연인 같은 다정한 모습을 공개했다.

사유리는 지난 14일 자신의 SNS에 “홋카이도에서 렌탈 다나카를 해봤다. 한 시간 3만원이고 목마는 추가요금이 발생한다. 다나카 덕분에 따뜻한 홋카이도 여행이 되었다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 사유리는 기차 안에서 설경을 바라보거나 공항에서 짐을 들고 이동하는 모습, 식당에서 한 남성과 나란히 앉아 카이센동 정식을 즐기며 미소 짓는 모습 등을 선보였다.

또 다른 사진에서는 불빛축제 현장과 눈 내리는 야외에서 남성의 어깨 위에 목마를 타고 즐거운 시간을 보내는 장면도 담겼다. 함께 여행한 남성은 코미디언 김경욱으로, 부캐 ‘다나카’로 분장해 사유리와 홋카이도를 함께 여행해 눈길을 끌었다.

한편, 사유리는 2020년 일본에서 외국인 정자를 기증받아 아들 젠을 출산하며 화제를 모은 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

