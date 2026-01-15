한국프로축구연맹, ‘K리그 중대재해 예방 경기장 안전점검 용역’ 입찰 공고

사진=한국프로축구연맹 제공

한국프로축구연맹이 ‘K리그 중대재해 예방 경기장 안전점검’에 대한 입찰을 실시한다.

이번 입찰을 통해 선정되는 업체는 연맹이 지난해 5월 배포한 ‘K리그 중대재해 예방 안전점검 매뉴얼’에 의거 ▲중대재해처벌법령에 따른 K리그 경기장 안전점검 실시(경기 당일 1회, 평시 1회 등 총 2회) ▲K리그 경기장 유해·위험요인 발굴(위험성 평가) ▲유해·위험요인 목록작성 및 검토내용 기술 ▲구단 자체 점검 가능한 체크리스트 작성·배포 등 경기장 및 구단별 특성을 고려하여 시설 및 경기운영 등에 대해 종합적인 안전진단 업무를 수행하게 된다.

본 사업은 문화체육관광부의 주최단체지원금으로 진행된다. 응찰을 희망하는 업체는 나라장터에 고지된 입찰공고를 토대로 제안서를 작성한 후 필요 서류를 2월4일 오전 9시부터 오전 11시까지 연맹 사무국으로 방문 접수하면 된다. 우편과 이메일, 팩스는 접수 불가다.

기타 사업 관련 정보와 구비 서류, 이후 절차 등 세부 사항은 나라장터 입찰 공고 또는 K리그 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]