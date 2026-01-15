이시언·서지승 임신…한혜진·안보현·덱스 통 큰 선물 약속

배우 이시언, 서지승 부부가 지인들에게 통 큰 2세 선물 약속을 받았다.

14일 유튜브 채널 '시언's쿨'에는 '사랑하는 독거 청년들 불러서 파티했습니다-중대 발표! 이시언 아빠 됩니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이시언은 기안84, 한혜진, 안보현, 덱스를 초대해 임신 축하 파티 겸 연말 모임을 했다.

이시언, 서지승 부부는 크리스마스를 기념해 참석자들에게 선물도 전했다. 덱스와 안보현에게는 고급 위스키, 기안84에게는 벽시계를 선물했다. 특히 한혜진에게는 "항상 우리 부부에게 큰 도움을 주신다"며 명품 그릇을 선물했다.

명품 그릇 세트를 선물받은 한혜진은 "저만 너무 각별히 비싼 걸 받았다"고 했다. 이시언은 "일부러 두 개 샀다. 남자친구가 생기면 쓰라고. 6개월 할부"라고 했다.

덱스는 "아기 유모차는 제가 하게 해달라”고 말했다. 안보현은 카시트를 약속했고, 한혜진은 아기 침대를 선물한다고 했다.

이에 서지승은 기뻐하며 "얘 정말 복덩어리"라며 배를 쓰다듬는 모습을 보였다.

한편 이시언과 서지승은 지난 2021년 12월 결혼했다. 이후 결혼 4년 만인 지난해 12월 2세 임신 소식을 전했다.

