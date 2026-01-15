“무례 논란” 요리괴물 이하성, 송훈 선택 장면 직접 해명

사진= 넷플릭스 코리아 공식 유튜브 채널

넷플릭스 예능 흑백요리사2에 출연한 ‘요리괴물’ 이하성이 방송 당시 논란이 됐던 발언과 관련해 직접 해명에 나섰다.

지난 14일 넷플릭스 코리아 공식 유튜브 채널에는 ‘뉴욕 현지에서 온 요리괴물, 이하성 셰프와의 인터뷰’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 이하성은 ‘흑백요리사2’ 출연 당시의 뒷이야기와 함께 시청자들 사이에서 논란이 됐던 장면을 언급했다.

이하성은 1대1 흑백 대결에서 송훈 셰프를 지목하며 “셰프님 말씀 많이 들었다. 제가 송훈 셰프님보다 낫다는 얘길 들었다. 그 말이 사실인지 한번 확인해보고 싶어서 나왔다”고 말한 바 있다. 이어 제작진과의 인터뷰에서도 “이길 수 있을 것 같아서 나왔다. 연륜이 있을 거다. 제가 일했던 경험상 연륜, 경험이 실력을 말해주진 않더라”고 덧붙였다.

해당 발언이 방송을 통해 공개된 이후 일부 시청자들 사이에서는 표현이 다소 무례하게 들릴 수 있다는 반응이 나왔다. 이에 대해 이하성은 인터뷰에서 당시 상황을 설명했다. 그는 “제가 송훈 셰프님께 꼭 선택을 받아야 하는 상황이라고 생각을 해서 강하게 얘기를 드렸고 송훈 셰프님께서 저를 골라주신 이후에 제가 ‘셰프님 죄송합니다. 말을 세게 했습니다’ 말씀을 드리니 웃으면서 잘 했다고, 재미있게 하자고 말씀하시고 넘어갔다”고 밝혔다.

준우승을 차지한 소감도 전했다. 이하성은 “잘해서 준우승했다는 생각이 들진 않다. 운이 좋았던 것 같다”고 담담하게 말하며 “다들 잘하는 분이 많다. 윤주모 님만큼 떡볶이를 잘 만들지 않을 거고 일식하는 분들처럼 생선을 잘 다루지 못할 거고. 운이 좋았던 것 같다”고 덧붙였다.

프로그램을 통해 인상 깊게 본 요리에 대해서도 언급했다. 그는 “술 빚는 윤주모 님이 패자부활전에서 끓인 황태국이 기억 난다”며 “어떻게 끓였길래”라고 감탄했다. 또 “‘임짱’ 임성근 님과 윤주모 님이 흑백연합전에서 돼지갈비를 만드셨는데 현장에서 1시간 만에 빨리 끝내셨다”며 “익숙한 음식을 더 맛있게 만드는 게 쉽지 않은데 그 요리로 1등을 하신 걸 보고 대단하다고 느꼈다”고 말했다.

한편 ‘흑백요리사2’는 실력만으로 요리 계급에 도전하는 흑수저 셰프들과 이를 지키려는 백수저 셰프들이 맞붙는 요리 서바이벌로, 시즌1에 이어 시즌2 역시 큰 화제를 모으며 흥행을 이어가고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]