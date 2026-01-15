신정환, 12살 연하 아내 혼전임신 첫 고백…“그 와중에 아이가 생겼다”

사진 = 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’

컨츄리꼬꼬 출신 방송인 신정환이 12살 연하 아내와의 러브스토리를 공개하며 눈길을 끌었다.

14일 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’에는 신정환이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 이날 신정환은 “방송에서 가족 얘기를 잘 안 하는 이유가 있나”라는 질문에 “내가 안 좋을 때 만나서 그렇다. 힘든 과정을 봐서 그런 것”이라고 솔직하게 밝혔다.

이어 “누가 먼저 결혼하자고 했냐”는 질문에는 “그 와중에 아이가 생겼다”며 혼전임신 사실을 밝혔다. 이를 들은 탁재훈은 “이 얘기 처음 하는 거 아닌가”라며 놀랐고, 신정환은 “이 얘기를 처음 한다. 좋은 남편이 되려고 계속 노력하고 있다”며 “아내 눈치를 많이 보는 편이고 부부 사이는 좋다”고 덧붙였다.

또 탁재훈이 “아내 앞에서도 아픈 척을 해본 적이 있나”라고 묻자 신정환은 “뎅기열 사건 이후로 아픈 척을 하지 않는다. 진짜 아파도 어디 가서 시원하게 ‘링거 한 방 놔주세요’라는 말을 못 한다”고 말해 웃음을 자아냈다.

한편, 정환은 2010년 원정 도박 혐의로 징역 8개월을 선고받고, 2011년 12월 가석방됐다. 이후 2014년 12살 연하 여성과 결혼해 아들을 두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

