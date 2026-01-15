뉴트리나 건강백서, ‘대한민국 퍼스트브랜드 대상’ 펫푸드 부문 수상

대한민국 퍼스트 브랜드 대상에서 펫푸드 부문 수상을 한 뉴트리나 건강백서의 제품 이미지. 카길 제공

카길의 펫푸드 브랜드 뉴트리나 건강백서가 ‘2026 대한민국 퍼스트 브랜드 대상’에서 펫푸드 부문 대상을 받았다고 15일 밝혔다. 반려견 부문은 5년 연속, 반려묘 부문은 첫 수상이다.

지난 6일 서울 중구의 신라호텔에서 열린 이번 시상식은 한국소비자포럼 주관으로 소비자가 직접 선택한 브랜드가 모이는 자리였다. 매년 소비자 조사를 통해 한 해를 이끌어갈 기대 브랜드를 선정하는 아시아 최대 규모 브랜드 어워즈로, 올해는 약 45만 5천 명의 소비자가 온라인 조사 및 전화 설문에 참여했다.

펫푸드 부문에서 2관왕을 차지한 뉴트리나 건강백서는 1893년부터 이어진 영양설계 전문성과 글로벌 표준 생산기술을 기반으로 한 프리미엄 브랜드다. 한국 카길 동물영양·건강 사업부는 건강백서를 비롯해 원데이케어, 메디웍스 아나브러쉬 등 다양한 프리미엄 펫푸드 브랜드를 운영하고 있다. 지난해 펫 박람회 참가, 네이버 브랜드 스토어 캠페인 등을 통해 소비자 접점을 강화하며 브랜드 인지도와 호감도를 높였다.

서민웅 뉴트리나 건강백서 마케터는 “반려동물과 반려인의 만족을 위해 노력한 지난 시간을 인정받은 것 같아 기쁘다”며 “앞으로도 다양한 제품과 활동으로 소비자의 사랑과 관심에 보답하겠다”고 말했다.

뉴트리나 건강백서는 2008년 론칭 이후 기능별·연령별·견종별 세분화된 라인업으로 높은 소비자 만족을 얻고 있다. 2023년에는 반려묘 건식·습식 주식 라인을 확대하고 기능성 제품을 추가했다. 지난해 8월 출시한 ‘건강백서캣 프리미어 케어 데일리 컴포트’도 변비 케어 기능으로 관심을 받고 있다.

박재림 기자 jamie@segye.com

