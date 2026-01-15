국립현대미술관 '올해의 작가상 2025' 최종 수상자 김영은 선정

올해의 작가상 2025_최종 수상자 김영은. 사진=국립현대미술관

국립현대미술관은 올해의 작가상 2025 최종 수상자로 김영은을 선정했다고 15일 밝혔다.

올해의 작가상은 국립현대미술관과 SBS문화재단이 2012년부터 공동으로 주최해 온 대표적인 한국현대미술 작가 후원 프로그램이자 수상제도다. 최종 수상작가는 2025 올해의 작가로 선정돼 SBS문화재단 후원금 5000만원에 더해 1000만원을 추가로 지원받는다.

최종 수상자 김영은은 소리와 청취를 정치적 산물로 간주하는 작가다. 그간 특정한 역사와 그 안에 내재한 고유한 청취 방식에 주목해 소리를 둘러싼 다학제적 실천을 전개해 왔다. 그의 작업은 ‘소리 민족지학’을 기반으로 다양한 장소와 시간에 축적된 소리를 세밀하게 포착하며 일상에서 인식하지 못했던 풍경을 새로운 관점에서 그려낸다. 신작 듣는 손님(2025)과 고 백 투 유어(Go Back To Your)(2025) 등에서는 특히 디아스포라가 갖는 이주와 번역의 조건 속에서 개인을 넘어선 공동체적 삶의 방식이 만들어지는 과정에 대해 탐구했다.

태국의 짐 톰슨 아트센터 아티스틱 디렉터 그리티야 가위웡 심사위원은 “이민자와 같은 사회적 주제를 개인적인 경험과 연결하는 부분이 인상적”이라고 밝혔다. 아뜰리에 에르메스 아티스틱 디렉터 안소연 심사위원은 “시각예술 안에서 소리를 다루는 굉장히 중요한 작가이며 소리에 깃든 사회·정치적 맥락을 잘 포착한 점이 돋보였다”고 언급했다. 미국 디아 아트 파운데이션 큐레이터 겸 공동 부서장 조던 카터는 “개념적인 부분을 잘 조명했고, 시각적인 효과를 덜 내세우지만 결과적으로는 매우 힘이 있는 작품이라고 생각한다”고 밝혔다.



올해의 작가상은 매년 작가 4인(팀)을 선정, 신작 제작과 전시를 지원하고 해외 프로젝트 참여를 포함한 다양한 활동을 후원한다. 2023년부터는 작가의 작품세계를 보다 입체적 조망하기 위해 신작뿐 아니라 주요 기존 작품도 함께 전시해 작가와 작품세계에 대한 대중의 이해를 높였다.

최종 수상작가 김영은을 비롯해 올해의 작가상에 선정된 김지평, 언메이크랩, 임영주의 작품은 2월1일까지 국립현대미술관 서울에서 관람할 수 있다. 김성희 국립현대미술관장은 “이번 전시를 통해 한국현대미술의 뛰어난 역량을 입증한 네 명의 후원작가 모두에게 감사를 전한다”고 밝혔다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

