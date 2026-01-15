포미닛 허가윤, 친오빠 잃은 뒤 바뀐 삶…“내일 죽어도 후회 없게”

사진= '세바시' 강연 유튜브 영상 화면 캡처

그룹 포미닛 출신 가수 허가윤이 친오빠를 떠나보낸 뒤 삶의 방향이 바뀌게 된 사연을 털어놨다.

지난 14일 공개된 세바시 강연 유튜브 영상에는 허가윤의 깊은 개인사가 담겼다. 영상에서 허가윤은 갑작스럽게 전해진 비보를 떠올리며 “꼭두새벽에 엄마에게 전화가 왔는데, 오빠가 갑자기 세상을 떠났다고 했다”고 말했다.

허가윤에 따르면 오빠는 의료회사에 근무하며 바쁜 나날을 보내던 중이었고, 평소 “독립해 보고 싶다” “여행가고 싶다”는 말을 자주 했다고 한다. 허가윤은 지난 2020년 오빠를 떠나보냈으며, 당시 오빠는 지병 악화로 세상을 떠난 것으로 알려졌다.

이후 오빠의 집에서 유품을 정리하던 과정은 허가윤에게 큰 흔적을 남겼다. 그는 “당시 오빠가 독립을 한 지 얼마 안 됐을 때였다. 오빠 집에서 유품을 정리하는데 오빠가 한 말이 계속 떠올랐다”고 회상했다. 이어 “가전제품 등이 모두 새 거여서 더 마음이 아팠다”며 “얼마나 후회가 될까. 수많은 생각이 들었다”고 털어놨다.

이 경험은 허가윤의 삶을 돌아보게 만드는 계기가 됐다. 그는 “인생이 너무 허무하다”는 생각에 빠졌고, 결국 발리로 향하게 됐다고 밝혔다. 허가윤은 “‘당장 내일 죽더라도 후회 없이 살자, 하고 싶은 게 있으면 미루지 말고 바로 하자’라는 생각이 발리로 떠날 수 있게 해줬다”고 말했다.

발리에서의 생활은 그에게 새로운 변화를 안겼다. 그는 “발리에서 남을 신경 안 쓰고 먹고 싶은 걸 다 먹었다”며 “처음으로 맨 얼굴에 트레이닝복을 입고 밥을 먹으니 너무 행복했다”고 전했다. 그 결과 폭식 증상도 사라졌고 마음도 한결 편안해졌다고 덧붙였다.

마지막으로 허가윤은 현재의 삶에 대해 솔직한 마음을 전했다. 그는 “전처럼 많은 돈을 벌지 못하고 보장된 미래가 있는 것도 아니라 불안할 때도 있다”고 말하면서도 “일상을 지키며 살아가고 있다”고 밝혔다. 이어 “당장 내일 세상에 어떤 일이 일어나도 후회 없는 삶을 살았으면 좋겠다”고 전했다.

한편 허가윤은 2009년 포미닛으로 데뷔했으며, 팀 해체 이후 배우로 활동 영역을 넓혔다. 최근에는 발리에서의 삶을 담은 에세이 가장 낯선 바다에서 가장 나다워졌다를 출간했다.

