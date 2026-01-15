‘나솔’ 29기 결혼 커플, 신랑은 ‘유교 보이’ 영철…신부는 누구?

사진 = ENA, SBS Plus ‘나는 SOLO’

‘나는 SOLO’ 29기 결혼 커플의 정체가 공개되면서 감정의 소용돌이가 최고조에 달했다.

14일 방송된 ENA·SBS Plus 리얼 데이팅 프로그램 ‘나는 SOLO’에서는 ‘솔로나라 29번지’의 5일 차 밤까지 얽히고설킨 감정선과 혼란스러운 로맨스가 이어졌다. 특히 연상연하 특집 결혼 커플 중 신랑이 ‘유교 보이’ 영철로 밝혀져 시청자들에게 반전을 선사했다.

이날 영호와 영숙은 ‘슈퍼 데이트’를 했지만, 영호의 반복되는 불안감과 비교 발언에 영숙은 흥미를 잃고 “집에 빨리 가고 싶었다”고 솔직한 심정을 전했다. 반면 영철은 정숙과의 데이트에서 배려심과 주관을 드러내며 호감을 샀고, 정숙도 “매너 좋고 멋져 보였다”고 화답했다.

상철은 영자를 떠나 옥순에게 데이트 기회를 주었지만, 결국 영자에게 “이별 데이트”라는 말까지 듣고 관계를 마무리했다. 영수는 옥순과의 데이트에서 확신을 얻으며 진지한 감정을 드러냈고, 광수는 옥순에게 거절당한 뒤 “좋은 선택 하시길”이라며 쿨한 척했지만, 뒷말로 아쉬움을 드러냈다.

영식은 연이은 직진 행보로 영숙에게 “너 빌런이야? 정신 차려라”는 일침을 들었고, 다른 여성들에게도 거절당하며 혼란을 가중시켰다. 이어진 마지막 데이트 선택에서 영철은 정숙을, 영수는 옥순을 선택하며 사각 구도를 형성했다.

예고편에서는 영철이 “인생의 화살을 다 막아주고 싶은 사람”을 언급하며 진심을 내비쳤고, 최종 선택을 앞두고 몰입감을 높였다. 마지막 장면에서는 제작진이 공개한 29기 결혼 커플의 웨딩 화보 속 신랑이 영철임이 밝혀져 3MC를 놀라게 했다.

한편, 29기 로맨스의 결말은 오는 21일 밤 10시 30분 ENA와 SBS Plus에서 확인할 수 있다.

