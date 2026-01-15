청룡 무대 뒤 화사에게 무슨 일이…SNS 끊고 잠적했던 이유

사진= W코리아 유튜브 채널 화면 캡처

가수 화사가 청룡영화상 무대 이후 한동안 SNS 활동을 중단했던 이유를 직접 밝혔다.

지난 14일 W코리아 유튜브 채널에는 화사가 출연한 콘텐츠가 공개됐다. 영상에서 화사는 자신의 가방 속 아이템을 소개하며 근황과 함께 과거 무대 비하인드도 털어놨다.

화사는 청룡영화상에서 배우 김정민과 함께 무대를 선 뒤 겪었던 시간을 언급하며 “그때 한창 SNS을 끊었다. 그날 뒤로부터 좀 산속에 있었다. 그런데 친구들이 패러디 영상을 많이 보내줘서 봤다. 그래서 그 패러디 보면서 재밌었던 기억이 떠오른다”고 말했다.

이어 화사는 “이창호, 김지유가 한 패러디 영상을 봤는데 너무 감사해서 하트도 눌렀다. 살짝 열받으면서 감사한 게 있었다”며 당시를 웃으며 회상했다.

또한 기억에 남는 ‘굿 굿바이 무대’에 대해서도 솔직한 감정을 전했다. 화사는 “휘인이랑 했던 무대도 너무 좋았고 박정민 선배님이랑 한 무대도 너무 좋았고 다 좋았는데 ‘뮤직뱅크’ 마지막 방송을 하는 날이었는데 짐가방을 들고 인사를 드리고 떠나버리는데 그때 되게 굿 굿바이 하는 마음이 들었다”고 말해 눈길을 끌었다.

화사는 무대 위의 강렬한 이미지와 달리, 지나간 순간들을 담담하게 돌아보며 자신만의 방식으로 기억을 정리하고 있었다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

