한국핸드볼연맹, H리그 팀들과 손잡고 ‘청소년 마음건강 지킴이’로… ‘마음의 패스’ 지속 추진

한국핸드볼연맹이 청소년 마음건강 지킴이로 나선다.



한국핸드볼연맹은 15일 “핸드볼 H리그 시즌을 맞아 ‘마음의 패스’ 사회공헌 프로그램을 지속적으로 추진해 나갈 계획”이라고 전했다.

연맹은 지난해 12월에 H리그 인천도시공사와 인천 선학체육관에서 진행했던 ‘인천도시공사와 함께하는 마음의 패스, Are You Ok?’의 성공적인 개최를 계기로 해당 프로그램의 시행을 추가·확대할 예정이다.

당시 행사에는 인천지역 초중생 60여 명과 현역 핸드볼 선수, 전문 멘털 강사진 등이 참여해 스포츠를 통한 소통의 시간을 가졌다. 한국스트레스협회 소속 전문 강사진은 청소년들이 자신의 마음 상태를 이해하고 스트레스를 슬기롭게 해소하는 방법을 소개했다. H리그 소속 핸드볼 선수들도 직접 강연자로 나서 스포츠를 통한 성장과 소통 방법에 대해 이야기했다. 또 핸드볼 체험을 통해 학생들 이 팀을 구성해 전략을 짜고 미니 게임을 즐기며 협동심과 유대감을 체득는 시간을 가지기도 했다.

일일 강사로 나섰던 인천도시공사 김기유는 “스포츠 선수로서 성장해 오는 과정에서 느끼고 노력하고 배웠던 경험들을 청소년들과 진솔하게 나누고 소통하는 기회를 가져서 기뻤다”는 소감을 전했다. 이날 행사에 참석했던 한 학생도 “핸드볼 선수의 이야기를 직접 듣고 핸드볼 코트에서 뛰면서 답답했던 마음이 풀리고 친구들과 더 가까워진 느낌이 들어 좋았다”고 말했다.

연맹은 “첫 행사 이후 참여 학생들과 지역사회의 긍정적인 반응들이 나타나고 있는 만큼 한국핸드볼협연맹은 앞으로 H리그 소속 핸드볼 구단 및 지자체와 프로그램 진행을 위한 협력을 강화해 나갈 방침”이라며 “팀 스포츠인 핸드볼을 매개로 소통하는 과정에서 청소년들의 마음건강을 돌보고 사회적 유대감을 키울 수 있도록 돕는 역할을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.

