“화보가 따로 없네”…안유진, 휴가지에서도 완벽 비주얼

사진 = 안유진 SNS 계정

그룹 아이브(IVE) 멤버 안유진이 행복했던 휴가의 순간을 회상했다.

안유진은 14일 자신의 SNS에 “take me back”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 안유진은 바다를 배경으로 여유로운 시간을 보내는 모습이다. 특히 세련된 비치웨어 스타일링이 눈길을 끈다. 안유진은 블랙 컬러의 홀터넥 수영복에 니트 커버업을 매치해 건강미 넘치는 몸매와 청순한 매력을 동시에 드러냈다.

또 다른 사진에서는 테라스에 앉아 식사를 즐기는 모습이 담겼다. 한 손에는 타코를, 다른 한 손에는 칵테일을 든 채 카메라를 응시하며 화보 같은 분위기를 자아냈다. 자연스러운 헤어스타일은 꾸밈없는 매력을 한층 더 돋보이게 했다.

한편, 안유진이 속한 아이브는 두 번째 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)’을 진행 중이다. 오는 4월 일본 교세라 돔 오사카 공연을 시작으로 미주, 유럽, 아시아, 오세아니아 등 전 세계 팬들과 만날 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

