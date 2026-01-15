OK저축은행, 17일 홈경기서 ‘험멜 브랜드데이’ 개최… 부산 배구 열기 이어간다

사진=OK저축은행 읏맨 배구단 제공

뜨거운 열정을 보여주는 부산 배구 팬들과 특별한 이벤트를 함께 한다.

남자프로배구 OK저축은행은 “오는 17일 부산 강서실내체육관에서 열리는 진에어 2025~2026 V리그 남자부 4라운드 삼성화재와의 홈경기에서 스포츠 브랜드 험멜코리아와 함께하는 브랜드데이를 개최한다”고 15일 밝혔다.

이번 브랜드데이는 지난 6월 OK저축은행과 험멜코리아가 공식 용품 후원 계약을 체결한 이후 처음으로 진행되는 브랜드데이다. 험멜과 함께 팬들에게 보다 특별한 경기 관람 경험을 제공하고 현장에서 직접 참여할 수 있는 다양한 이벤트를 통해 브랜드와 팬 간의 소통을 강화하기 위해 마련됐다.

17일 경기장을 찾은 관중 전원을 대상으로는 험멜 로고와 OK 읏맨 배구단 선수단 캐릭터가 담긴 스티커와 경품 추첨권이 포함된 웰컴 기프트가 제공된다. 또한 경기장 내에 설치된 험멜 포토존과 광고물을 배경으로 촬영한 인증샷을 SNS에 업로드하면 험멜 상품을 증정하는 이벤트도 함께 진행된다.

이와 함께 험멜 공식 인스타그램과 OK저축은행 읏맨 배구단 인스타그램 계정을 팔로우한 팬들에게는 현장 뽑기 이벤트 참여 기회가 주어진다. 해당 이벤트를 통해 마스크, 응원 티셔츠, 맨투맨, 플리스 점퍼 등 다양한 험멜 제품이 경품으로 제공되며 이 외에도 경기 중 여러 이벤트를 통해 다양한 험멜 제품을 관중들에게 선물할 계획이다.

OK저축은행 관계자는 “올 시즌부터 함께하고 있는 험멜코리아와 이런 뜻깊은 이벤트를 개최하게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 험멜코리아와 함께하는 다양한 브랜드데이를 통해 팬들이 경기장을 찾는 즐거움을 더욱 높여 나가겠다”고 말했다.

험멜코리아 관계자는 “올 시즌 부산 팬 여러분의 뜨거운 성원에 보답하고자 구단과 협력해 이번 이벤트를 기획했다”며 “험멜 브랜드데이를 즐겁게 즐겨주시고, 앞으로도 OK 읏맨 배구단과 함께할 험멜 브랜드에 지속적인 관심과 사랑을 부탁드린다”고 전했다.

한편, 지난해 11월 30일 이후 처음으로 부산 홈경기가 주말에 열리는 가운데, 이번 주말 경기 역시 이미 4067석이 매진됐을 정도로 홈 팬들의 높은 관심이 이어지고 있다. 17일 경기 당일 현장에서는 취소표와 입석표를 판매할 예정이다. 지난 9일에는 올 시즌 V리그 남녀부 최초 평일 경기 매진을 기록하는 등, 부산 팬들의 뜨거운 열기를 등에 업은 OK저축은행은 홈에서 8승 3패의 호성적을 기록 중이다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

