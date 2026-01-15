캐치더영, 첫 정규 타이틀곡 '앰플리파이' MV 티저 오픈…19일 발매

캐치더영이 첫 정규앨범의 에너지와 방향성을 선명하게 드러냈다.

캐치더영은 15일 공식 SNS를 통해 오는 19일 발매되는 첫 정규앨범 'EVOLVE(이볼브)' 타이틀곡 'Amplify(앰플리파이)'의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.

공개된 영상은 어둠 속에서 손전등 하나로 길을 비추며 나아가는 멤버들의 모습으로 시작된다. 이내 무언가를 발견한 멤버들은 힘차게 뛰어나가고, 이후 사운드가 점차 고조되며 무대 위에서 에너지를 분출하는 장면들이 교차된다. 이러한 연출은 곡의 전개와 맞물려 타이틀곡 'Amplify'의 강렬한 사운드와 역동적인 분위기를 효과적으로 전달하며, 캐치더영 특유의 청춘 에너지를 또렷하게 담아낸다.

이번 영상은 정규앨범 'EVOLVE'가 담고 있는 '진화하는 청춘'의 흐름을 시각적으로 압축한 티저다. 어둠과 빛, 정적과 폭발을 대비시킨 연출이 캐치더영이 지나온 시간과 앞으로 향할 방향을 상징적으로 드러내고 있다. 특히 라이브 무대를 연상시키는 장면들은 'Amplify'가 무대에서 가장 강하게 울릴 곡임을 예고하고 있다.

타이틀곡 'Amplify'는 캐치더영이 데뷔곡 'YOUTH!!!(유스!!!)'에서 확립한 YOUTH POP-ROCK(유스 팝-록) 정체성을 기반으로 한 2026년형 뉴웨이브 록 장르의 트랙이다. 프로그래밍 요소를 최소화하고 멤버들의 연주와 밴드 그루브를 전면에 내세워, 공연장에서 직접 체감할 수 있는 에너지를 극대화했다. 'Amplify'라는 키워드 또한 음악과 무대, 관객의 호흡이 하나로 증폭되는 순간을 상징하고 있다.

캐치더영의 첫 정규앨범 'EVOLVE'는 두 장의 미니앨범과 다수의 싱글을 거치며 쌓아온 캐치더영의 시간과 경험을 집약한 기록이다. YOUTH POP-ROCK을 중심으로 청춘이 마주하는 불안과 흔들림, 성장과 희망의 감정을 보다 확장된 사운드로 담아냈다.

데뷔 후 '인천 펜타포트 락 페스티벌', '전주얼티밋뮤직페스티벌(JUMF)', '사운드 플래닛' 등 대형 페스티벌과 각종 대학축제, 단독 콘서트, 거리 버스킹을 오가며 다져온 무대 경험 또한 이번 정규앨범에 고스란히 녹아 있다.

캐치더영은 오는 16일 홍대 롤링홀에서 단독 콘서트 'THE REAL PROUD : 롤링 31주년 기념공연'을 개최한 뒤, 19일 첫 정규앨범 'EVOLVE'를 발매하며 본격적인 활동에 나선다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

