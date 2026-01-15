프리미엄 모빌리티업계가 전기차를 맞이하는 방법

로터스 엘레트라.

앞서 자동차 업계에 불었던 전동화 바람이 한동안 ‘속도전’으로 전개됐다면, 최근에는 곳곳에서 제동이 걸리는 분위기다. 전동화라는 큰 방향성은 바뀌지 않았지만, 그 속도와 방식에 대해서는 다시 계산기를 두드리기 시작한 것이다. 고객층의 성향, 브랜드가 지켜온 정체성, 각 제품의 특성을 종합적으로 반영해 ‘맞춤형 전동화’로 옮겨가는 흐름이다.

이런 변화는 고성능·럭셔리 브랜드에서 특히 선명하다. 대중 브랜드가 규제 대응과 효율 개선을 중심으로 전동화를 추진한다면, 럭셔리 브랜드에게 전동화는 ‘브랜드 경험을 확장하는 수단’에 가깝다. 전동화 자체가 목표가 아니라, 브랜드 철학을 해치지 않는 범위에서 선택적으로 활용하는 카드인 셈이다. EV 일변도로 밀어붙이기보다는 시장 수요와 브랜드 아이덴티티에 맞춰 ‘전동화 포트폴리오’를 다시 짜는 흐름이다. 순수 전기차 단일 해법 대신, 하이브리드를 중심에 둔 다단계 전동화 전략으로 수정하며 성능·감성·브랜드 정체성을 동시에 지키려는 움직임이다.

◆로터스, 경량 철학을 입힌 ‘롱 레인지 하이브리드’

로터스는 전기차 전환 선언만큼은 누구보다 공격적이었다. 그러나 실제 시장과 마주하는 과정에서 전략을 조정했고, 올해에는 하이브리드 모델 출시를 예고했다. 핵심은 엔진이 직접 바퀴를 구동하기보다는 발전기 역할에 집중해 배터리를 충전하는 ‘발전용 엔진’ 구조다. 여기에 900V급 고전압 시스템을 결합해 총 주행거리 1000㎞ 이상을 노리며, 전기차의 가장 큰 약점인 ‘충전 불안’을 설계 단계에서부터 줄이겠다는 구상이다.

그렇다고 로터스의 본질이 바뀌는 것은 아니다. 전동화 시대에도 로터스는 “가벼운 차가 더 빠르고 더 재미있다”는 뿌리 깊은 철학을 고수한다. 경량화된 차체를 바탕으로 전기모터 특유의 정숙성과 즉각적인 토크, 그리고 하이브리드 시스템이 만들어내는 끊김 없는 가속감을 자연스럽게 이어가는 것이 목표다. 차세대 플랫폼 역시 무게 증가는 최소화하면서도 고출력 전동화 시스템을 수용할 수 있도록 설계되고 있다.

◆페라리, 엔진·하이브리드·EV ‘3분할 전동화’

페라리는 전동화를 숫자와 비율로 가장 명확히 설명하는 브랜드다. 2030년까지 전체 라인업을 내연기관 40%, 하이브리드 40%, 순수 전기차(EV) 20%로 구성하겠다는 계획을 내놨고, 이는 기존의 ‘EV 비중 확대’ 목표를 조정한 결과이기도 하다.

이 전략은 페라리가 내세우는 ‘멀티 에너지 전략’의 핵심이다. 내연기관과 하이브리드, 순수 전기차를 모두 병행해, 브랜드가 쌓아온 주행 감성과 사운드, 레이싱 헤리티지를 잃지 않은 채 전동화를 진행하겠다는 의지다. 첫 전기차인 ‘일레트리카(Elettrica)’는 올해 공개를 앞두고 있으며, 1000마력 이상 급의 퍼포먼스를 목표로 개발이 진행되고 있다.

◆포르쉐, ‘80% EV 공약’에서 탄력 목표로 선회

포르쉐는 한때 “2030년까지 판매 차량의 80%를 전기차로 만들겠다”고 공언하며 전동화의 선봉에 서 있었다. 하지만 최근 이 목표를 “시장 상황에 따라 달라질 수 있는 가이드라인” 정도로 표현을 바꾸며, 내연기관·하이브리드 파워트레인 병행 가능성을 열어 두는 쪽으로 전략을 조정했다. 기술적 한계 때문이라기보다, 실제 스포츠카 오너들의 사용 패턴과 주요 시장의 반응을 보다 충실히 반영한 결과로 해석된다.

애초 EV 전용 모델로 기획했던 대형 SUV 신차 역시 출시 시점을 늦추고, 초기에는 내연기관과 플러그인 하이브리드(PHEV) 모델을 우선 투입하는 방향이 유력하다. 포르쉐는 단순한 ‘EV 전환율’ 경쟁에서 한 발 물러나, 브랜드 아이덴티티·수익성·수요 안정성을 모두 고려한 ‘혼합 파워트레인 전략’으로 무게중심을 옮기고 있다.

◆람보르기니, 순수 EV 전 ‘하이브리드 한 세대’ 숨 고르기

람보르기니는 이미 전 라인업의 하이브리드화를 마친 상태다. 동시에 첫 순수 전기차인 ‘란자도르(Lanzador)’의 출시 시점을 기존 2028년에서 2029년 이후로 미루며, EV 전환 속도를 조율했다.

람보르기니의 판단은 분명하다. 전기 럭셔리 스포츠카 시장이 아직 완전히 성숙했다고 보기 어렵고 고객들 역시 ‘완전한 전기 슈퍼카’에 대해 충분히 준비되지 않았다는 인식이 깔려 있다. 무엇보다 현 시점의 EV 파워트레인이 람보르기니가 요구하는 극단적인 성능, 즉각적인 응답성, 감성적인 주행 경험, 그리고 서킷 주행에서 필요한 고출력을 지속적으로 내는 능력을 완전히 충족시키기에는 여전히 기술적 갭이 존재한다는 판단에 가깝다.

◆벤틀리, ‘올 EV 선언’에서 하이브리드 허브 브랜드로

벤틀리는 럭셔리 브랜드 가운데서도 전동화 선언이 가장 과감했던 회사다. 2020년 ‘비욘드 100(Beyond 100)’ 전략을 발표하며, 2030년까지 전 차종을 순수 전기차로 전환하겠다고 밝힌 바 있다. 이 선언은 당시 업계의 상징적인 이정표로 받아들여졌다.

하지만 최근 벤틀리는 이른바 ‘2030년 올 EV 브랜드’ 목표를 보다 유연한 방향으로 손봤다. 내연기관과 플러그인 하이브리드(PHEV)를 2030년대 중반까지 병행 운용하는 쪽으로 전략을 재구성한 것이다. 이미 컨티넨탈 GT, 플라잉 스퍼, 벤테이가 등 주요 라인업에는 하이브리드 파워트레인을 핵심 축으로 자리 잡게 했고, 첫 순수 전기차 출시 계획도 유지하고 있다. 다만 이 EV는 기존 모델을 대체하기보다는 벤틀리만의 새로운 럭셔리 전기차 세그먼트를 여는 전용 모델로 등장할 가능성이 크다.

럭셔리·스포츠 브랜드들은 전동화는 거스를 수 없는 흐름이지만 속도와 방식은 각 브랜드의 철학과 고객이 정한다는 기조로 변화했다. 지금 이 브랜드들은 EV ‘올인’에서 한 걸음 물러나 하이브리드를 중심으로 한 현실적인 다층 전략으로 칼날을 다시 갈고 있다.

