거침없는 안세영, 41분 만에 인도오픈 32강 돌파… 16강서 대만 황유순과 맞대결

안세영(삼성생명)이 인도오픈 2연패에 시동을 건다.

세계랭킹 1위 안세영은 14일 인도 뉴델리의 인디라 간디 스포츠 콤플렉스에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 인도오픈(슈퍼 750) 32강에서 오쿠하라 노조미(일본·3위)를 41분 만에 2-0(21-17 21-9)으로 제압했다.

지난해 단일 시즌 최다 우승 타이기록(11승), 최고 승률(94.8%·73승4패), 누적 상금 100 달러(100만3175달러) 돌파하며 최고의 시즌을 보낸 안세영은 지난주 올해 첫 대회인 말레이시아오픈을 제패하면서 올 시즌도 순항을 예고했다.

인도오픈에서 기세를 이어간다. 2025년 이 대회 우승자인 안세영은 2연패와 시즌 두 번째 우승에 도전한다.

안세영의 뒷심이 강했다. 1세트 16-17로 밀렸지만 5연속 득점으로 승부를 뒤집었다. 2세트에는 초반에 10-3으로 달아나며 승기를 잡았다.

안세영은 16강에서 황유순(대만·38위)과 맞붙는다. 둘이 맞대결을 벌이는 건 이번이 처음이다.

한편 말레이시아오픈에서 정상을 차지한 남자복식의 ‘황금 콤비’ 서승재-김원호(이상 삼성생명) 조는 인도오픈에서 기권했다. 말레이시아오픈 8강에서 서승재가 슬라이딩 과정에서 어깨 부상이 발생해 이같은 결정을 내렸다.

