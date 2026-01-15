中 단건차, K팝 드림팀과 손잡다…BTS 프로듀서→위댐보이즈까지 총집결

[사진 제공= 'Beijing JC-T Music Studio']

중국 톱스타 단건차가 약 1년 6개월 만에 세 번째 솔로 앨범으로 컴백한다.

단건차(탄젠츠, 檀健次, Tan Jian Ci)는 오는 16일 오후 12시(한국시간) 한국을 포함한 전 세계 음원 사이트를 통해 세 번째 솔로 앨범의 선공개곡 'DEAD REFLEX'(데드 리플렉스)를 동시 발매한다. 특히 K-팝 스태프진이 대거 참여해 눈길을 끈다.

단건차는 이번 신곡 작업을 위해 한국을 방문했다. 지난달 한국에서 집중적인 안무 트레이닝을 받고 퍼포먼스 비디오 촬영을 진행했다. 현장 사진과 영상이 한국 주요 SNS를 통해 빠르게 확산됐고, 동시에 중국 내 여러 차트와 화제성 키워드에도 올랐다.

신곡 제작에는 세계적인 프로듀서진이 대거 참여했다. 방탄소년단(BTS)의 'ON'(온), '작은 것들을 위한 시' 등을 작업한 린드그렌(Lindgren)을 비롯해 저스틴 비버, 어셔와 협업한 제임스 아브라하트(JHart), 멜라니 폰타나(Melanie Fontana) 등 세계적인 제작진이 참여해 완성도를 높였다.

'DEAD REFLEX' 퍼포먼스 비디오는 블랙핑크, 엑소 등과 작업한 이한결 감독이 메가폰을 잡았다. 아포칼립스 세계관과 카니자 삼각형의 철학적 관점을 시각적으로 풀어낸 것이 특징이다. 단건차의 드라마틱한 연기와 연극적 퍼포먼스를 한 편의 영화 같은 영상미로 구현해 냈다.

퍼포먼스는 한국을 대표하는 댄스 크루 위댐보이즈(WDBZ)의 핵심 멤버 인규가 안무 디렉팅을 맡았다. 인규는 지드래곤, 제니 등 정상급 K팝 아티스트의 무대를 탄생시킨 실력파다. 단건차는 이번 곡에서 역동적인 메가 크루 퍼포먼스를 선보이며 아티스트로서의 역량을 과시했다.

이번 프로젝트는 한중 음악 제작 협업의 대표적인 사례 중 하나로 평가받을 것으로 기대된다. 아시아 음악 시장 내 교류가 지속적으로 확대되는 가운데, 중국 아티스트와 한국 제작진의 협업은 국경을 넘는 공동 창작의 현실적인 가능성을 보여준다.

던건차의 신곡 'DEAD REFLEX'는 지난해 12월 31일 중국 전역에 먼저 발매된 두 번째 선공개 곡으로, 공개 직후 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직 주요 차트 1위와 실시간 검색어 상위권을 휩쓸며 뜨거운 반응을 얻었다.

