마루는 강쥐 카페 게임, 서비스 0.5주년 기념 신규 테마 ‘베리베리마루’ 공개

‘마루는 강쥐: 나 카페 사장됐다? 짱이지!’ 1월 업데이트 이미지 (자료 제공=넥스쳐)

넥스쳐(대표 이대훈)는 자사가 서비스하는 카페 경영 시뮬레이션 게임 '마루는 강쥐: 나 카페 사장됐다? 짱이지!'(이하 마루는 강쥐 카페 게임)에 1월 신규 테마 및 신규 메뉴를 업데이트하고, 서비스 0.5주년 기념 이벤트를 함께 진행한다고 15일 밝혔다.

1월 업데이트의 핵심은 신규 인테리어 테마 ‘베리베리마루’다. 겨울 딸기 시즌에 맞춰 딸기 패턴을 포인트로 살린 귀여운 디자인을 전면에 내세워 유저들이 카페 분위기를 한층 사랑스러운 무드로 연출할 수 있도록 기획됐다.

또 신규 테마 분위기에 어울리는 신규 메뉴 ‘풍덩 딸기 연유 라떼’와 ‘딸기 콕! 오믈렛’ 등도 추가됐다. 두 메뉴는 ‘베리베리마루’가 강조하는 딸기 콘셉트에 맞춰 구성돼, 카페 운영 과정에서 수집과 제작의 재미 요소를 강화하고 테마 플레이의 몰입감을 높인다.

넥스쳐는 마루는 강쥐 카페 게임 서비스 0.5주년을 기념하는 이벤트도 펼친다. 먼저 출석 이벤트를 통해 유저들에게 단계별 보상을 제공하고, 0.5주년 당일인 1월 26일에는 접속 보상을 추가로 지급해 기념일 분위기를 더한다. 뿐만 아니라 0.5주년 시즌 퀘스트를 완료하면 특별 보상인 ‘선물상자 마루’를 획득할 수 있어 성취감과 수집의 재미를 동시에 제공한다.

넥스쳐 관계자는 “1월 딸기 시즌 분위기를 담은 ‘베리베리마루’ 테마와 신규 메뉴로 카페를 꾸미는 즐거움을 한층 더했다”며 “0.5주년을 맞아 출석·접속 보상과 시즌 퀘스트까지 준비한 만큼, 유저분들이 귀여운 마루와 함께 달콤한 기념 시즌을 풍성하게 즐기시길 바란다”고 전했다.

넥스쳐는 ‘마루는 강쥐 카페 게임’ 공식 커뮤니티 및 SNS 채널을 통해 1월 업데이트 및 0.5주년 기념 이벤트 관련 소식을 순차적으로 안내할 예정이다.

