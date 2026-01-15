‘라잇썸 유닛’ 상아·초원·주현, 비투비 명곡 ‘아름답고도 아프구나’ 재해석…“우리만의 겨울감성 담아”

그룹 라잇썸(LIGHTSUM) 상아, 초원, 주현이 첫 유닛 활동에 나서는 소감을 밝혔다.

소속사 큐브엔터테인먼트는 오늘(15일) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 라잇썸 상아, 초원, 주현의 디지털 싱글 '아름답고도 아프구나 (상아, 초원, 주현)'와 라이브 클립을 공개한다.

디지털 싱글 '아름답고도 아프구나 (상아, 초원, 주현)’는 비투비의 히트곡 ‘아름답고도 아프구나’를 라잇썸 유닛만의 색으로 재해석한 곡이다. 어쿠스틱 기타를 중심으로 한 담백한 편곡에 세 멤버의 섬세한 보컬이 더해져 아름다움과 아픔이 교차하는 감정을 깊이 있게 그려낸다. 라잇썸의 첫 유닛 프로젝트로, 상아, 초원, 주현의 개성 있는 보컬이 만나 라잇썸의 기존 음악 세계와는 또 다른 결을 드러낸다.

라잇썸 첫 유닛인 상아, 초원, 주현은 음원 발매와 함께 이날 오후 6시 방송되는 Mnet ‘엠카운트다운’에 출연해 신곡의 무대를 최초 공개한다.

◆이하 상아, 초원, 주현의 유닛 활동 관련 일문일답

Q. 라잇썸 첫 유닛 결성이 결정됐을 당시 첫 반응과 소감이 궁금합니다.

“연습생 때부터 자주 함께했던 조합이어서 유닛 결성을 듣고 더욱 뜻깊게 느껴졌습니다. 기대되고 설레는 마음이 큽니다.”(상아)

“라잇썸의 첫 유닛으로 활동하게 돼 굉장히 기뻤고, 색다른 모습을 보여드릴 생각에 설렜습니다.”(초원)

“연습생 시절부터 셋이서 무대를 한 적이 많았는데요. 언젠가 세 명이 무대에 서보고 싶다는 막연한 바람이 있었는데, 그 꿈이 이루어진 것 같아서 좋았습니다.”(주현)

Q. 원곡과 비교했을 때 차별점이나 중점을 둔 부분은 무엇인가요?

“각자의 매력을 잘 살리면서 함께 어우러질 수 있는 보컬에 중점을 뒀어요. 첫 발라드곡 활동인 만큼 감정적인 부분 또한 잘 전달하려고 노력했습니다.”(상아)

“비투비 선배님들께서 들으셨을 때 저희가 리메이크한 것이 부끄럽지 않도록 보컬 연습에 많이 신경 썼습니다. 그 안에서 라잇썸만의 스타일로 표현하려고 했습니다.”(초원)

“겨울과 잘 어울리는 편곡에 맞게 저희도 포근하면서도 여린 감성의 느낌을 표현하려고 했어요. 비투비 선배님들과는 또 다른 라잇썸만의 겨울 감성을 느끼실 수 있다고 생각합니다.”(주현)

Q. 이번 곡에서 가장 집중한 보컬, 랩 포인트는 무엇인가요?

“랩 파트에서는 원곡에 담겨 있는 분위기를 저만의 감성으로 담아내기 위해 신경을 쓰면서 녹음했어요.”(상아)

“가사 속 감정을 보컬 안에 최대한 담아서 듣는 팬분들이 저의 목소리만 들어도 메시지가 전달될 수 있도록 노력했습니다.”(초원)

“들었을 때 딱 귀가 트이는 시원한 보컬을 보여드리려고 했어요. 또 가사에 맞춰서 감정을 담아 녹음하려고 노력한 파트들이 많아서 가사와 멜로디를 같이 봐주시면 좋을 것 같아요.”(주현)

Q. 유닛 활동이 라잇썸 팀 전체와 어떤 시너지를 내길 기대하고 있나요?

”새로운 모습들을 유닛을 통해 발견하고 그 매력들이 팀 활동에도 자연스럽게 녹아들어 더 다양한 매력이 가득한 팀이 되고 싶습니다.”(상아)

“팀 활동은 좀 더 퍼포먼스에 무게를 뒀다면, 유닛 활동에서는 보컬에 집중하려고 해요. 라잇썸이 보컬에도 강점인 그룹이라는 것을 알릴 수 있는 좋은 시간일 것 같습니다.”(초원)

“팀 활동에선 보여드리지 못했던 개개인의 매력을 더욱 자세히 보여드리고, 라잇썸만의 음악 세계를 더욱 넓힐 수 있는 시간이 될 것 같습니다.”(주현)

Q. 컴백을 기다려준 썸잇(팬덤명)들에게 전하고 싶은 한마디가 있다면요?

“늘 옆에서 든든하게 기다려줘서 너무 감사해요. 이번 활동도 재밌는 시간 많이 보내자!”(상아)

“묵묵히 기다려 줘서 너무나 고맙고 제 노래와 목소리로 썸잇에게 보답할게요. 늘 고맙고 사랑해요!”(초원)

“오래 기다려준 썸잇에게 정말 고마워요. 이번 컴백 무대들이 썸잇에게 행복한 선물이 되길 바라요! 썸잇 추운데 감기 조심하고 얼른 만나요!”(주현)

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]