블랙핑크 완전체, 3년만에 새 앨범…2월27일 ‘데드라인’ 컴백

그룹 블랙핑크가 모든 준비를 마치고 드디어 오는 2월 27일 완전체 컴백을 확정했다.

YG엔터테인먼트는 15일 공식 블로그에 ‘블랙핑크 세 번째 미니앨범 데드라인(BLACKPINK 3rd MINI ALBUM [DEADLINE]’이라는 게시물을 올려 컴백 프로모션의 신호탄을 쐈다.

팀의 시그니처 컬러인 한 줄기의 핑크빛 라이트가 빠른 속도로 수차례 어둠을 가르며 잔상을 남기며 영상이 시작되고 질주하는 듯한 사운드가 점차 고조되며 짜릿한 긴장감을 선사했다. 이어 오는 2월 27일 오후 1시 세 번째 미니 앨범 발매를 공식화했다.

앨범 제목은 지난해 지난 7월 K팝 걸그룹 최초의 고양종합운동장 공연을 시작으로 전세계를 누비고 있는 월드 투어와 동일한 ‘데드라인(DEADLINE)’이다. 글로벌 팬들과 함께 울고 웃으며 교감했던 그간 여정의 대미를 이번 컴백을 통해 장식하게 될 전망이다.

매번 수많은 K팝 기록들을 써내려가며 글로벌 최정상 걸그룹으로 자리매김한 이들인 만큼 이번 앨범 역시 큰 반향을 일으킬 것으로 기대된다. 지난해 발매한 디지털 싱글 '뛰어(JUMP)'을 통해서는 미국 빌보드 글로벌 200에서 팀 통산 세번째 1위를 달성, K팝 걸그룹 최초·최다 기록을 새로 쓴 바 있다.

앞서 블랙핑크의 완전체 활동을 담당하는 YG엔터테인먼트는 1월 블랙핑크의 컴백을 예고했으니, 결국 다음달 컴백을 발표하개 됐다. YG에 따르면 뮤직비디오 촬영을 비롯한 주요 앨범 작업을 일찌감치 끝마치고, 후반 작업 중이다. YG 측은 “짧지 않은 시간 기다려 주신 팬 여러분께 깊은 감사의 말씀 전한다. 완성도 높은 음악으로 보답할 예정이니 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.

한편 블랙핑크는 총 16개 도시, 33회차에 달하는 월드투어로 전 세계 공연 중이다. 오는 16일부터 18일까지 일본 도쿄돔에서 사흘간 무대를 펼치고, 24·25·26일에는 홍콩 카이 탁 스타디움에서 투어의 피날레를 장식할 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

