파우, 엠플로와 손잡았다…28일 ‘컴 트루’ 컴백

그룹 파우(POW)가 오는 28일 새 앨범으로 2026년 첫 행보를 시작한다.

파우(요치·현빈·정빈·동연·홍)는 오는 1월 28일 컴백을 확정하고, 타이틀 포스터와 플랜 포스터를 동시에 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다. 15일 공식 SNS를 통해 공개된 타이틀 포스터에는 싱글 앨범 ‘COME TRUE’ 발매 소식과 함께 동명의 타이틀곡 발매 소식이 알려진 바 있다.

신곡 ‘Come True’는 일본을 대표하는 아티스트 m-flo(엠-플로)의 명곡 ‘Come Again’을 샘플링한 곡으로, m-flo의 멤버이자 프로듀서인 ☆다쿠 다카하시(Taku Takahashi·타쿠 다카하시)가 직접 프로듀싱에 참여해 완성도를 한층 끌어올렸다. 여기에 밴드 신인류의 보컬 신온유가 피처링과 작사, 작곡에 참여해 신선한 감성을 더했다. 파우(POW)만의 스타일로 재해석된 ‘Come True’는 세대를 잇는 사운드와 새로운 감성을 동시에 담아내며 리스너들의 기대를 모은다.

함께 공개된 플랜 포스터에 따르면, 파우(POW)는 16일 ‘이매지너리 시나리오’, 23일 ‘사운드 샘플러’, 27일 타이틀곡 ‘Come True’ 뮤직비디오 티저 등 다양한 콘텐츠를 순차적으로 선보일 예정이다. 컴백 전부터 다양한 프로모션 콘텐츠를 통해 앨범의 분위기와 콘셉트를 미리 엿볼 수 있는 기회를 제공한다.

앞서 파우(POW)는 1월초 공개한 모션 티저를 통해 “Dreams come true in 2026. POW coming this January.”라는 메시지로 1월 컴백을 예고한 바 있다. 지난 한 해 동안 ‘1년 4컴백’이라는 이례적인 행보를 이어가며 음악 활동은 물론 공연, 자체 콘텐츠, 기부 활동까지 폭넓은 영역에서 존재감을 각인시킨 파우(POW)가 이번 컴백을 통해 또 어떤 도약을 보여줄지 관심이 집중된다.

