‘7세트 사나이’ 오태준이 또 끝냈다… 크라운해태, 하나카드 꺾고 PBA 팀리그 준PO 1차전 쾌승

크라운해태 오태준. 사진=PBA 제공

가장 중요할 때 빛난 승부사의 존재, 크라운해태가 활짝 웃었다.

프로당구 크라운해태는 지난 14일 경기도 고양시 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 하나카드와의 웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025~2026 포스트시즌 준플레이오프(3전 2선승제) 1차전에서 세트스코어 4-3으로 승리했다.

와일드카드전에서 우리금융캐피탈을 꺾고 준플레이오프에 진출한 크라운해태는 하나카드와 1차전까지 잡아가며 플레이오프 진출에 유리한 고지를 선점했다. 플레이오프(PO) 진출 확률 60%(3/5)라는 기분 좋은 숫자까지 잡았다.

1차전 승리 주역은 ‘여성 듀오’ 임정숙과 백민주였다. 두 선수 모두 2승씩 올리며 귀중한 준플레이오프 1승을 안겼다. 경기 초반 분위기는 박빙이었다. 1세트 하나카드의 응우옌꾸옥응우옌(베트남)-신정주가 김재근-다비드 마르티네스(스페인)에 11-2(4이닝)로 승리하며 기선을 제압했지만, 2세트엔 크라운해태의 임정숙-백민주가 김가영-사카이 아야코(일본)를 상대로 9-6(5이닝)으로 곧장 응수했다.

사진=PBA 제공

경기는 어느 한쪽으로 쉽게 기울지 않았다. 3세트 접전에 접전을 거듭한 끝에 하나카드의 응우옌이 마르티네스를 15-9(4이닝)로 이기며 하나카드가 다시 앞서갔지만, 4세트 크라운해태의 노병찬-백민주가 무라트 나지 초클루(튀르키예)-김진아를 3이닝 만에 9-5로 격파하며 경기는 다시 원점으로 돌아갔다. 하지만 5세트 신정주가 김재근을 상대로 11-4(6이닝)로 돌려세우며 하나카드가 1차전 승리까지 한 세트만 남겼다.

수세에 몰린 크라운해태는 쉽게 포기하지 않았다. 6세트에 임정숙이 김가영을 상대로 6-6 박빙의 상황에서 10이닝째 3점을 마무리해 9-6으로 승리, 경기를 마지막 7세트로 끌고갔다. 바통을 이어받은 오태준이 절체절명의 7세트에서 11-2(5이닝)로 김병호를 물리치며 또 한 번 승부사로 존재감을 과시했다. 와일드카드 2차전에서 이뤄낸 기적을 다시 만들어낸 승리였다.

크라운해태 임정숙은 “날아갈 것 같은 기분이다. 6세트에 긴장도 했고, 집중력도 떨어진 느낌이었다. 한 점씩 차근차근 내면서 좋은 결과를 냈다”라면서 “더 집중해서 좋은 모습을 보여드리도록 노력하겠다. 잘하겠다”는 소감을 전했다.

준PO 2차전은 15일 오후 3시에 속행된다. 크라운해태가 2차전을 승리할 시 시리즈가 마무리되며, 하나카드가 2차전을 승리할 경우에는 이날 오후 9시30분에 3차전이 진행된다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]