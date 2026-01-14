정지소 맞아? ‘더 글로리’ 그 얼굴 사라졌다…확 달라진 근황

사진= 정지소 SNS

배우 정지소가 확 달라진 근황을 공개하며 화제를 모으고 있다.

정지소는 14일 자신의 SNS를 통해 지난 12일 촬영된 프로필 사진을 비롯한 일상 사진 여러 장을 공개했다. 사진 속 그는 가죽 재킷과 올블랙 스타일, 정장 셋업 등을 소화하며 이전과는 다른 도회적인 분위기를 연출했다. 영화 시스터 촬영 현장을 응원하는 관계자들의 선물도 함께 공개했다.

이를 본 대중은 달라진 이미지에 놀라움을 드러냈다. 영화 기생충과 넷플릭스 시리즈 더 글로리에서 보여줬던 모습과는 확연히 다른 분위기에 호평과 함께 우려의 시선도 이어지고 있다.

아역 이미지가 강했던 정지소는 최근 눈썹 탈색과 체중 감량, 긴 생머리 스타일 등 파격적인 변신을 시도했다. 지난해 ‘KBS 연기대상’과 ‘MMA’ 등 공식 석상에 등장한 이후에는 턱선 변화 등을 두고 성형 의혹이 불거지기도 했다. 특히 “양악 수술한 것이 아니냐”는 추측이 온라인상에서 확산됐다.

사진= 정지소 SNS

그러나 정지소는 과거 인터뷰를 통해 외모 변화의 배경을 직접 언급한 바 있다. 그는 지난해 6월 진행된 라운드 인터뷰에서 “작품이 정해지면 촬영 한 달 전부터 운동을 열심히 하고 하루에 한끼, 닭가슴살만 먹는다. 약 한달간 그렇게 사는데 행복하진 않더라”며 강도 높은 다이어트를 병행하고 있다고 밝혔다.

또 “‘거룩한 밤: 데몬헌터스’ 당시 무대인사를 처음 해봤는데 당연히 사진이 안 찍히는 편안한 행사인 줄 알았지만 나만 엄청 부은 모습으로 갔는데 팬들이 편지를 써서 ‘지소야 꾸미고 나와야 해’ ‘언니 화장하고 와야 해요’ 등 TPO를 알려줬고 그 다음날 무대인사 때 화장도 하고 다이어트도 조금씩 하고 있다”고 덧붙이며 작품 일정에 맞춘 외모 관리도 하고 있음을 전했다.

이 같은 발언이 다시 조명되며 일부 팬들 사이에서는 성형이 아닌 “다이어트와 스타일링의 승리다”라는 반응과 함께 응원이 이어지고 있다.

한편 정지소는 ‘기생충’에서 박 사장 딸 다혜 역으로 얼굴을 알렸고, ‘더 글로리’에서는 송혜교의 아역인 어린 문동은을 연기하며 강렬한 인상을 남겼다.

이후 드라마 ‘방법’, ‘수상한 그녀’, 영화 ‘거룩한 밤: 데몬헌터스’ 등에 출연하며 필모그래피를 꾸준히 쌓아왔다. 중학교 1학년까지 피겨스케이팅 선수로 활동하다 배우로 전향했으며, 2022년 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 WSG워너비 멤버로 참여해 가창력도 선보였다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]