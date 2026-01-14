목포자연사박물관, ‘즐거운 겨울방학 체험 교육’ 운영

목포자연사박물관은 겨울방학을 맞아 어린이와 가족 관람객을 대상으로 상설 체험프로그램을 오는 17일부터 2월 14일까지 운영한다.

이번 겨울방학 체험교실은 아이들이 자연을 관찰하고 기록하는 과정을 통해 창의력을 키울 수 있도록 기획된 참여형 프로그램이다. ▲‘자연을 기록하는 패브릭 캘린더 만들기’ ▲‘꼬마 공룡 망토 만들기’ 등 두 가지 체험으로 구성됐다.

‘자연을 기록하는 패브릭 캘린더 만들기’는 동물·식물·공룡 등 다양한 자연 소재를 활용해 오리고 붙이고 그리며 나만의 패브릭 달력을 완성하는 체험이다. 자연을 관찰하고 기록하는 활동을 통해 과학적 사고력과 예술적 감성을 함께 키울 수 있다.

‘꼬마 공룡 망토 만들기’는 어린이들이 공룡을 주제로 한 망토를 직접 꾸미며 상상력과 표현력을 발휘하도록 돕는다. 완성한 망토를 착용한 채 자연사박물관 전시 관람과 연계해 즐길 수 있도록 했다.

프로그램은 오는 17일부터 2월 14일까지 매주 토요일 ▲오후 1시 30분 ▲2시 30분 ▲3시 30분 등 하루 3회씩 열린다. 체험은 목포자연사박물관 디스커버리존에서 운영된다. 신청은 선착순 현장 접수로 진행되며, 체험료는 3000원.

자세한 사항은 목포자연사박물관 누리집 또는 자연사박물관을 통해 확인하면 된다.

박물관 관계자는 “겨울방학 동안 아이들이 자연과 과학을 보다 친근하게 느낄 수 있도록 체험 중심의 프로그램을 마련했다”며 “놀이처럼 즐기며 자연의 소중함을 배우는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]