‘오겜’ 216번의 늦깎이 도전…‘50세’ 김신열, 코엑스 전광판에 뜨자 딸도 울컥

사진= 김신열 딸 SNS

50대에 배우의 길에 들어선 배우 김신열(56)을 향한 딸의 응원 영상이 온라인에서 잔잔한 감동을 전하고 있다.

김신열의 딸은 지난 12일 자신의 SNS에 “아빠의 꿈을 응원하기 위해 딸이 만든 영상”이라는 문구와 함께 한 편의 영상을 공개했다. 영상에는 서울 강남구 코엑스 야외 전광판에 걸린 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘오징어게임 2’ 광고를 바라보는 김신열의 모습이 담겼다. 전광판 속 자신의 모습을 발견한 김신열은 손가락으로 자신을 가리키며 어린아이처럼 폴짝폴짝 뛰는 등 기쁨을 숨기지 않았다.

사진= 김신열 딸 SNS

김신열 딸은 게시글을 통해 “아빠가 코엑스 전광판에 나왔다. 아빠는 ‘오징어게임 2’ 출연자”라며 “아빠에겐 어렸을 때부터 숨겨오던 배우라는 꿈이 있었다. 도전조차 안 하면 평생 후회로 남을 것 같아 50세에 처음으로 연기 학원에 등록했다”고 설명했다.

김신열은 연기 학원 등록 이후 7년 동안 퇴근 후마다 사무실 창고에서 연습을 이어갔고, 크고 작은 오디션에도 빠짐없이 도전해왔다. 그 결과 다양한 작품에서 여러 역할을 맡으며 배우로서 제2의 인생을 살아가고 있다.

김신열 딸은 “아빠가 ‘늦었다고 생각했던 그때 시작하지 않았으면 진짜 후회했을 것 같다’고 하셨다”며 “처음엔 가장으로서의 부담이 컸지만, 아이들이 어느 정도 성장한 뒤에는 더 늦기 전에 시작하고 싶다는 마음이 더 컸다고 한다”고 전했다. 영상 말미에서 김신열은 “아저씨도 했으니까 젊은이도 할 수 있다. 파이팅!”이라며 시청자들에게 응원의 메시지를 남겼다.

김신열 딸은 또 “7년 전 아빠의 첫 연기 연습 영상과 지금 모습을 나란히 보니, 가장의 자리도 꿈도 포기하지 않으려 버텨온 시간이 고스란히 느껴졌다”며 “영상 보는 모든 분 파이팅”이라고 덧붙였다.

해당 영상에는 “멋진 배우님 응원한다”, “저도 도전할 용기를 얻었다”, “꿈을 향한 아버지의 모습이 빛난다”, “쉽지 않은 선택이었을 텐데 존경스럽다” 등 응원의 댓글이 이어지고 있다.

한편 김신열은 넷플릭스 ‘오징어게임 시즌2’를 비롯해 JTBC ‘재벌집 막내아들’, KBS2 ‘미남당’, tvN ‘우리들의 블루스’, ‘하이바이, 마마!’ 등 여러 작품에 출연하며 꾸준히 활동 중이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]