불닭, ‘Buldak’으로 진화…삼양식품 글로벌 브랜드 자산 굳힌다

삼양식품의 메가 히트 브랜드 ‘불닭’이 글로벌 시장에서 고유 브랜드 명칭인 ‘Buldak’으로 자리 잡으며 K-푸드를 대표하는 문화적 아이콘으로 확장되고 있다.

불닭은 본래 국내에서 매운 닭 요리를 지칭하던 일반적인 표현에 가까웠다. 그러나 불닭볶음면의 글로벌 흥행을 계기로 단순한 음식명을 넘어 K-푸드와 트렌디 푸드를 상징하는 브랜드로 의미가 확장됐다. 특히 해외 시장에서는 ‘Buldak’이라는 영문 명칭이 브랜드를 지칭하는 고유명사로 인식되고 있다. 카디 비 등 인기 스타들도 불닭 시리즈 라면을 즐기는 모습이 호응을 더하고 있다.

삼양식품은 이러한 인식 변화를 바탕으로 국내외 마케팅 전반에서 Buldak을 전면에 내세우며 브랜드 정체성을 강화하고 있다. 브랜드 확산의 핵심 축은 글로벌 캠페인이다. 2023년 전개한 ‘Play Buldak’ 캠페인의 댄스 챌린지는 틱톡, 도우인, 유튜브 등 주요 숏폼 플랫폼을 중심으로 누적 조회수 약 7억 뷰를 기록하며 전 세계 MZ·잘파 세대의 자발적 참여를 이끌어냈다.

2024년에는 글로벌 체험형 캠페인 ‘스플래시 불닭(Splash Buldak)’을 통해 브랜드 경험을 오프라인으로 확장했다. 미국, 중국, 영국, UAE 등 5개 주요 도시에서 진행된 해당 캠페인에는 4만 명 이상의 소비자가 참여해 불닭의 매운맛과 에너지를 직접 체감했다. 디지털을 넘어 현실 공간에서도 강한 팬덤과 집객력을 입증한 사례로 평가된다.

이와 함께 ‘로켓 핫, 라이드 더 불닭 하이(Rocket Hot, Ride the Buldak High)’, ‘불닭 카우치 타임(Buldak Couch Time)’ 등 지역 문화와 결합한 캠페인을 지속적으로 선보이며 브랜드 노출을 확대했다. 그 결과 틱톡 불닭 글로벌 공식 계정은 지난해 6월 팔로워 100만 명을 돌파했다.

글로벌 디지털 환경에서의 존재감도 두드러진다. 삼양식품에 따르면 Buldak 키워드로 생산·소비된 글로벌 콘텐츠의 누적 조회수는 약 200억 뷰에 달한다. 이는 불닭이 전 세계 잘파 세대에게 상징성과 선망성을 동시에 갖춘 브랜드로 인식되고 있음을 보여준다.

브랜드 전략 변화에 따라 삼양식품은 수출용 패키지를 비롯해 국내 판매 제품, 소스, 스낵 등 전 제품군에 Buldak 로고를 병기하며 브랜드 일관성을 강화하고 있다. 최근 리뉴얼된 불닭소스 역시 ‘Buldak’ 로고를 전면에 배치해 글로벌 브랜드 이미지를 강조했다.

디지털 인프라도 Buldak 중심으로 재편되고 있다. 삼양식품은 지난해 Buldak 공식 브랜드 웹사이트를 오픈하고, 전 세계 소비자가 브랜드 콘텐츠를 경험하고 소통할 수 있는 글로벌 허브를 구축했다.

또한 2025년 10월 독일 쾰른에서 열린 세계 최대 식품 박람회 ‘아누가(ANUGA) 2025’에 참가해 ‘불닭 스파이시 클럽(Buldak Spicy Club)’ 콘셉트의 전시 부스를 선보였다. 매운맛을 하나의 문화로 제시한 해당 부스는 글로벌 바이어들에게 ‘Buldak’의 오리지널리티와 확장성을 각인시켰다.

삼양식품 관계자는 “한국 음식명에서 출발한 ‘불닭’이 이제 글로벌 시장에서 ‘Buldak’이라는 고유 브랜드로 진화했다”며 “앞으로도 ‘Buldak’을 삼양식품을 대표하는 글로벌 브랜드 자산으로 키워 나갈 것”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

