“하필 지금?” 강다니엘, 워너원 재결합 앞두고 2월 9일 입대

사진 = 가수 강다니엘이 'Billboard K POWER 100' 이벤트 포토월 행사에 참석한 모습. 뉴시스 제공

가수 강다니엘이 오는 2월 현역으로 입대한다.

14일 강다니엘은 2월 9일 육군 현역으로 군 복무를 시작한다. 2017년 그룹 워너원으로 데뷔한 이후 약 9년 만에 본격적인 군백기에 들어가게 됐다.

강다니엘은 그동안 인터뷰와 방송을 통해 입대를 앞둔 심경을 담담하게 전해왔다. 2024년 다섯 번째 미니앨범 ‘ACT’ 발매 당시 진행한 인터뷰에서는 “군 복무 전까지 열일 생각하고 있다. 입대를 앞두고 발매할 곡도 기획해 뒀다”며 “전역 후에 계획해 둔 것도 있다”고 밝힌 바 있다.

또한 라디오 프로그램 ‘컬투쇼’에 출연했을 당시에는 입대 소감을 묻는 질문에 “드디어 간다”며 솔직한 심정을 전했다. 이어 “군대를 빨리 19살에 가려고 고등학교를 중퇴하고 검정고시를 쳤는데 지원자가 많아서 튕겨져 나왔다”는 일화를 공개해 눈길을 끌었다.

강다니엘은 지난해 12월 스페셜 앨범을 발표한 뒤 팬콘서트 ‘2025 KANGDANIEL FAN CONCERT [RUNWAY : WALK TO DANIEL]’을 열며 입대 전 마지막으로 팬들과 만났다. 이후 워너원의 리얼리티 촬영에 일부 참여한 뒤 군 입대 절차를 밟을 예정이다.

앞서 워너원이 데뷔 7년 만에 리얼리티 프로그램으로 재결합한다는 소식이 전해지며 화제를 모은 가운데, 강다니엘은 팬들의 질문에 “제가 내년에 유학가서 아마 인트로 정도 같이 (할 것 같다)”고 답하며 입대를 ‘유학’에 빗대 표현하기도 했다.

한편 강다니엘은 2017년 엠넷 오디션 프로그램 프로듀스 101 시즌2를 통해 워너원으로 데뷔해 큰 사랑을 받았다. 이후 2019년 7월 솔로 가수로 새 출발한 그는 음악 활동은 물론 각종 예능과 MC 활동을 병행하며 활발한 행보를 이어왔다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]