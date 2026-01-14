‘흑백요리사’ 셰프들 총출동? ‘급식대가’ 이미영, ‘아기맹수’·선재스님과 인증샷

사진= 이미영 SNS

넷플릭스 예능 흑백요리사 시즌1에 ‘급식대가’로 출연했던 이미영 셰프가 시즌2 출연진들과의 끈끈한 인연을 공개했다.

이미영 셰프는 14일 자신의 개인 SNS에 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.

공개된 사진에는 흑백요리사2에 출연한 ‘아기맹수’를 비롯해 선재스님, ‘술빚는 윤주모’ 등 다양한 셰프들과 함께한 모습이 담겼다. 출연 시즌은 달랐지만 자연스럽게 어우러진 모습에서 깊은 친분이 느껴졌다.

해당 사진들은 ‘흑백요리사’ 셰프들이 한자리에 모인 공식 행사 현장에서 촬영된 것으로 보인다. 이미영 셰프를 중심으로 시즌1과 시즌2 출연진들이 함께하며 반가운 재회의 시간을 가진 분위기가 고스란히 전해졌다.

게시물 댓글창에서도 훈훈한 분위기가 이어졌다. 술빚는 윤주모와 정지선 셰프 등 동료 셰프들은 “만나봬서 넘넘 반가웠습니다”, “보구싶었어요 셰프님” 등의 메시지를 남기며 반가움을 드러냈다.

한편 ‘급식대가’로 잘 알려진 이미영 셰프는 최근 프랜차이즈 큰맘할매순대국과 협업해 ‘대가 시래기 순대국’을 선보였다. 해당 메뉴는 출시 한 달 만에 누적 판매량 2만 그릇을 돌파하며 그의 요리 내공을 다시 한번 입증했다.

