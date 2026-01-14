현대건설의 억울함, 오심 맞았다… KOVO “해당 비디오판독은 오독, 진심으로 사과”

현대건설 강성형 감독. 사진=KOVO 제공

명백한 실수, 고개를 숙였다.

한국배구연맹(KOVO)은 “지난 11일 화성종합실내체육관에서 펼쳐진 IBK기업은행과 현대건설 경기 3세트 비디오 판독 논란에 대한 소청심사위원회를 13일 개최했다”고 14일 전했다.

이어 “심사위에서 해당 상황에 대해 면밀하고 정밀하게 분석한 결과, 해당 비디오판독 건을 ‘오독’으로 결론 내렸다”며 “판독 과정에서 오류를 범해 큰 혼란과 실망을 안겨드린 점에 대해 현대건설 구단과 선수단, 그리고 팬분들께 진심으로 사과의 말씀을 전한다”고 덧붙였다.

문제가 있던 판정이었다. 현대건설이 세트스코어 2-0으로 앞선 3세트에서 20-22로 뒤지던 상황이었다. 빅토리아(IBK기업은행)의 공격이 현대건설 코트 밖에 떨어지며 공격 범실이 기록됐다. 이에 IBK기업은행이 블로커 터치 아웃 비디오 판독을 요청했다. 리플레이상 빅토리아가 때린 공은 카리(현대건설)의 손 위로 향하는 모습이었다. 하지만 판독 결과는 예상치 못한 터치아웃이었다. 강성형 현대건설 감독은 크게 억울해 하며 항의했고, 주심에게 경고까지 받아야 했다.

현대건설 강성형 감독. 사진=KOVO 제공

이 실점으로 분위기를 내준 현대건설은 3세트는 물론 4~5세트를 내리 놓치며 뼈아픈 역전패를 당해야 했다. 강 감독은 경기 종료 후 “승부처에서 이런 상황이 벌어지니까 분위기를 타지 않으려고 해도 안 탈 수가 없다”며 “심판이 흐름을 끊어놓는데 불리할 수밖에 없다. 왜 그런 판독을 하는지 이해할 수 없다”고 불편한 감정을 숨기지 않았다. 이유가 있던 사령탑의 분노였던 것이다.

KOVO는 “향후 동일한 혼선이 반복되지 않도록 판독 기준과 절차에 대한 개선책을 지속적으로 강구할 것이며, 더불어 전문위원과 심판 대상의 통합 교육을 지속적으로 실시하고, 비디오판독 기준을 확립하여 유사 사례 재발 방지에 총력을 다하겠다”고 고개를 떨궜다.

그러면서 “또한 보다 객관적이고 정확한 판정을 위해 연맹은 고속 다각도 이미지 분석, 머신 비전 기반 라인 판독, 선수·볼 위치 추적 알고리즘이 포함된 AI 비디오판독 기술을 2026~2027시즌 도입 목표로 비디오판독 시스템을 개선할 계획”이라고 말했다.

마지막으로 KOVO는 “이번 사태를 계기로 리그 운영의 공정성을 다시금 바로 세우고, 제도적 보완을 통해 팬 여러분의 신뢰를 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 힘줘 말했다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]